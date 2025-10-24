 
 
 
Экс-диетолог Роналду считает дисциплину козырем российских футболистов

сегодня, 20:12

Российские футболисты являются очень дисциплинированными спортсменами. Такое мнение в интервью высказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

«Если я что-то могу выделить в российских футболистах, то это их дисциплина, — сказал Блеса. — Все мы знаем Криштиану Роналду и знаем, насколько он дисциплинированный. И дисциплинированный он каждый день. И хочу сказать, что я вообще за свою всю жизнь не встречал игроков более дисциплинированных, чем наши игроки. Это как раз то, что нужно, чтобы быть таким же, как Роналдо, — последовательность и дисциплинированность»

«Я не перестаю удивляться, когда ребята задают вопросы, просят, чтобы я показал им, как нужно действовать, а потом выполняют эти рекомендации на протяжении длительного периода времени. Могу вам сказать, что в нашей раздевалке очень много Криштиану Роналду», — добавил собеседник агентства.

af795jufd6n4
сегодня в 22:53
В его речи проскальзывает одна лесть, Роналду у него образец, а наши прям идеальные, все как Роналду
Alex_67
сегодня в 21:36
Ну, раз этот человек так считает, значит знает...
Варвар7
сегодня в 21:18
И всё таки какие они разные Месси и Роналду . Помнится Лео в в 2022 г со скандальным поваром сфоткался , ну а Рон с диетологом ( фото на 1 странице сайта)...)
Футболист с 1 подъезда
сегодня в 21:16
Поэтому он и нет приставку "экс"
liverpool-today
сегодня в 21:02
Ох уж этот испанский юмор)
зигзаг
сегодня в 20:57
Странный тип)
Karshyga
сегодня в 20:51
Сегодня у соккер.ру день новостей про экс-диетолога Роналду:)
AlanW 1
сегодня в 20:48
То-то наши «дисциплинированные» игроки по кабакам шляются да в драки ввязываются - сверх дисциплины👍
shlomo
сегодня в 20:33
Что то его много стало ... скоро будет говорить как спать и как в туалет ходить...
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:20
Как уже утомил этот рекламодатель от Нырялду...
