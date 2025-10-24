Экс-диетолог Роналду считает дисциплину козырем российских футболистов

1761325977

сегодня, 20:12

Российские футболисты являются очень дисциплинированными спортсменами. Такое мнение в интервью высказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА , бывший диетолог «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, .

«Если я что-то могу выделить в российских футболистах, то это их дисциплина, — сказал Блеса. — Все мы знаем Криштиану Роналду и знаем, насколько он дисциплинированный. И дисциплинированный он каждый день. И хочу сказать, что я вообще за свою всю жизнь не встречал игроков более дисциплинированных, чем наши игроки. Это как раз то, что нужно, чтобы быть таким же, как Роналдо, — последовательность и дисциплинированность»

«Я не перестаю удивляться, когда ребята задают вопросы, просят, чтобы я показал им, как нужно действовать, а потом выполняют эти рекомендации на протяжении длительного периода времени. Могу вам сказать, что в нашей раздевалке очень много Криштиану Роналду», — добавил собеседник агентства.