«Милан» дома сыграл вничью с «Пизой» в 8-м туре Серии А

вчера, 23:44
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 2Логотип футбольный клуб ПизаПизаМатч завершен

В матче 8-го тура Серии А встречались лидер чемпионата «Милан» и находящаяся в зоне вылета «Пиза». Игра завершилась со счетом 2:2.

Рафаэл Леау вывел хозяев вперед на 7-й минуте. На 60-й Хуан Куадрадо с пенальти сравнял счет. Мбала Н'Дзола забил второй гол гостей на 86-й минуте. «Милан» спасся на 90+3-й после удара Закари Атекаме.

«Милан» после этого результата продолжает лидировать с 17 очками, но по итогам тура его могут обойти «Рома», а также «Наполи» или «Интер», которые сыграют между собой. «Пиза» с 4 очками остается внизу таблицы.

Vilar
Vilar
сегодня в 15:47
С такой игрой Милан калиф на час.
112910415
112910415
сегодня в 07:56
до свистка надо играть,однако !
Брулин
Брулин
сегодня в 07:38
Милану нападающий нужен. Хименес нулевой, Леао и Нкунку запороли почти все что можно.)
Niagara
Niagara
сегодня в 07:31
железные 6 очков с кремонезе и пизой потеряли
8jmgqj2wgqwd
8jmgqj2wgqwd
сегодня в 06:46
Пиза чуть не устроила Милану пиз..., ну в общем однокоренное слово
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:25
Позорники Милан... дома могли бы и порадовать своих болельщиков....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:07
Кто бы мог подумать... Играли первая и последняя команды
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:40
В зоне вылета и не так "раскорячишься" - и Пиза упёрлась...)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:30
Эх, Милан... Зачем так позориться? Как вы хотите стать чемпионами Серии А, если не можете обыграть аутсайдеров?
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:50
футбол Аллегри. 1-0 и все. заканчиваем, расходимся по домам, всех с победой и плевать что пятая минута идет. этож аутсайдер что он нам сделает. в итоге потом полную панамку вынимают) не первый раз такое у Макса и не только в Милане. хорошо хоть не проиграли)
shur
shur
сегодня в 00:45
...кто ж её согнёт, она же памятник...?!?!?!
Barsuk_10
Barsuk_10
сегодня в 00:20
После гола Леау команда бросила играть. Вот и результат.
v7txhc8eerng
v7txhc8eerng
сегодня в 00:05
Трудно пришлось Милану, могли проиграть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:58
Россонери спаслись )))а ведь давно известно, что чемпионами становятся, когда команда уверенно обыгрывают команд середняков и аутсайдеров. При всем уважении Пизе
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:57
Пиза заслуживала победу, в матче с Миланом!
Не удержали, жаль!
