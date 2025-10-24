«Милан» дома сыграл вничью с «Пизой» в 8-м туре Серии А

1761338691

вчера, 23:44

В матче 8-го тура Серии А встречались лидер чемпионата «Милан» и находящаяся в зоне вылета «Пиза». Игра завершилась со счетом 2:2.

Рафаэл Леау вывел хозяев вперед на 7-й минуте. На 60-й Хуан Куадрадо с пенальти сравнял счет. Мбала Н'Дзола забил второй гол гостей на 86-й минуте. «Милан» спасся на 90+3-й после удара Закари Атекаме.

«Милан» после этого результата продолжает лидировать с 17 очками, но по итогам тура его могут обойти «Рома», а также «Наполи» или «Интер», которые сыграют между собой. «Пиза» с 4 очками остается внизу таблицы.