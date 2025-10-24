 
 
 
Бывший диетолог Криштиану Роналду назвал Акинфеева легендой

сегодня, 11:48

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев является очень дисциплинированным футболистом и легендой клуба. Такое мнение в интервью высказал нутрициолог ЦСКА, бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

«Он очень дисциплинированный игрок, — сказал Блеса. — Это настоящая живая легенда, потому что ты не сможешь провести столько лет на таком высоком уровне, выше этого уровня уже сложно себе представить. Находиться в топе в течение стольких лет абсолютно невозможно, если ты не являешься дисциплинированным игроком».

Акинфееву 39 лет, он является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА. В составе красно-синих Акинфеев провел 809 матчей, в 335 из них сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 15:01
Акинфеев действительно достоин подражания, великий игрок ЦСКА.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:50
Хосе Блеса прямо не сходит со страниц соккера)))))
lotsman
lotsman
сегодня в 12:20
Его спросили, он ответил. А много его потому, что у журналистов стало обыденным одно интервью разбивать на отдельные новости по каждому заданному вопросу. А вообще - он Америку не открыл, но всё правильно сказал.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:17
Диетолога послушали, кто следующий? Практолог, акушер-гинеколог, а то и патологоанатом?))) Ждём...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 12:14
Христофор Колумб что ли вернулся?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:11
Хосе открыл Америку, что то много его на сайте ))))).
phgvpr2a598b
phgvpr2a598b
сегодня в 12:09
Аинфеев давно стал легендой. ЦСКА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:09
Как-то слишком много этого диетолога Роналду...
Nety
Nety
сегодня в 12:07
Акинфеев провёл великолепную карьеру, длительный срад только один помню вроде после развода, или что то было вроде у него точно не помню, помню только бесконечный поток критики в его адрес в то время
