сегодня, 11:48

Вратарь московского ЦСКА является очень дисциплинированным футболистом и легендой клуба. Такое мнение в интервью высказал нутрициолог ЦСКА , бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, .

«Он очень дисциплинированный игрок, — сказал Блеса. — Это настоящая живая легенда, потому что ты не сможешь провести столько лет на таком высоком уровне, выше этого уровня уже сложно себе представить. Находиться в топе в течение стольких лет абсолютно невозможно, если ты не являешься дисциплинированным игроком».