Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин пропустил матчи сборной России в октябре из-за повреждения, небольшой дискомфорт у него остается и сейчас.
6 октября пресс-служба сборной России сообщила, что Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб.
«Было тогда повреждение, такой легкой дискомфорт еще остается и сейчас, — сказал Фомин. — Занимаюсь, лечусь, в рабочем режиме. Сейчас чувствую себя нормально».
В октябре российские футболисты обыграли команды Ирана (2:1) и Боливии (3:0).
Начало спитча: "...такой легкой дискомфорт еще остается и сейчас."
И сразу продолжил: "Сейчас чувствую себя нормально".
Русский - не родной.
