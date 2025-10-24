 
 
 
Фомин рассказал, почему не сыграл за сборную России в октябре

сегодня, 12:11

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин пропустил матчи сборной России в октябре из-за повреждения, небольшой дискомфорт у него остается и сейчас.

6 октября пресс-служба сборной России сообщила, что Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб.

«Было тогда повреждение, такой легкой дискомфорт еще остается и сейчас, — сказал Фомин. — Занимаюсь, лечусь, в рабочем режиме. Сейчас чувствую себя нормально».

В октябре российские футболисты обыграли команды Ирана (2:1) и Боливии (3:0).

Vilar
Vilar
сегодня в 15:42
Я сразу подумал, что остался в клубе, чтобы учится излагать свои мысли.
Начало спитча: "...такой легкой дискомфорт еще остается и сейчас."
И сразу продолжил: "Сейчас чувствую себя нормально".
Русский - не родной.
36p99hx3ru8j
36p99hx3ru8j
сегодня в 14:52
Этого даже никто и не заметил.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:15
Не сыграл и ладно... Я не собираюсь следить за его карьерой.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:51
"Какие твои годы" Даня ещё сыграешь...)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:19
Потому что итак уже глаза режет у Валеры от этого Фомина
