Фомин рассказал, почему не сыграл за сборную России в октябре

1761297116

сегодня, 12:11

Полузащитник московского «Динамо» пропустил матчи сборной России в октябре из-за повреждения, небольшой дискомфорт у него остается и сейчас.

6 октября пресс-служба сборной России сообщила, что Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб.

«Было тогда повреждение, такой легкой дискомфорт еще остается и сейчас, — сказал Фомин. — Занимаюсь, лечусь, в рабочем режиме. Сейчас чувствую себя нормально».

В октябре российские футболисты обыграли команды Ирана (2:1) и Боливии (3:0).