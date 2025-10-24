 
 
 
Экс-диетолог Криштиану Роналду рассказал о вреде алкоголя для футболистов

сегодня, 14:07

Употребление алкоголя наносит вред футболистам и снижает шансы достичь хорошего результата в спорте. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

«Здесь важно понимать, что ЦСКА играет в очень плотном графике — буквально через два дня на третий, через три на четвертый. Что нам говорит наука? Наука говорит, что употребление алкоголя приводит к обезвоживанию организма. А это сильно замедляет процессы его восстановления. Поэтому систематическое употребление алкоголя мешает спортсмену быстро восстанавливаться, чтобы быть в хорошей форме к следующему матчу. Значит, если мы хотим стать чемпионами, употребление спиртных напитков нужно ограничить», — сказал Блеса.

«Ключевое значение имеет количество выпитого, — продолжил собеседник агентства. — Это не одно и то же — выпить бокал вина или целую бутылку. Опять же, если у тебя закончился матч, следующий день — выходной, тогда вечером не возбраняется бокал вина. Я не вижу здесь ничего криминального. Но если, условно, у тебя два матча в неделю, между ними всего три дня, нужно быстро восстанавливаться, чтобы быть готовым к следующему матчу, употребление алкоголя очень нежелательно».

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:18
Ну кто не курит и не пьет, тот ... продолжение все знают...:)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:11
Вот и об алкоголе заговорили !!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:54, ред.
Пить можно, но в меру.
Так говорил покойный индус Неру )))).
nubom
nubom
сегодня в 15:49
"...ЦСКА играет в очень плотном графике буквально через два дня на третий, через три на четвертый...". - Интересно, армейцы где-то еще подрабатывают?
ABir
ABir ответ em8g5mqx2zy2 (раскрыть)
сегодня в 15:43
С таким диетологом дела теперь явно пойдут в гору.
em8g5mqx2zy2
em8g5mqx2zy2
сегодня в 15:41
Новости о диетологе затмили новости о футболе.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 15:26
Извините, но почему претензия Хозе, а не сайту, который посвящает отдельную заметку каждому ответу на вопрос журналиста?
Интервью длинное, вопросов было много. Как бы, на неделю может хватить в таком темпе. )))

Ссылку на полное интервью я дал ранее.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:23
Кони, да угомоните уже этого говоруна — второй день уже льёт из него, как из ведра. Утром он, днём опять он, вечером снова появляется нутрициолог со своими советами. Нам они зачем? Этого человека, Хосе Блесу, брали на работу в ЦСКА, чтобы он следил за питанием игроков? Вот им пусть и ездит по ушам!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:07
Ну а в честь Триумфальной Победы, чуток можно ? )))
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
сегодня в 15:01
Ждём отдельных заметок о популярности Оземпика, суперфудах, пользе хлеба, как российским спортсменам выглядеть "как Рональдо" и прочем.

А можно просто прочитать целиком интервью https://pfc-cska.com/ru/novosti/pressa/31417-xose-blesa-o-pravilnom-pitanii-futbolistov-zhizni-v-rossii-i-forme-igorya-akinfeeva/
xks243ykdsyt
xks243ykdsyt
сегодня в 14:48
У этого диетолога всё вредное, нужен ли такой команде?
DXTK
DXTK
сегодня в 14:26
Кашу маслом не испортишь. Как говорится мастерство не пропьешь.........
ABir
ABir
сегодня в 14:24
В день игры не в коем случае
qpku6htgnzfn
qpku6htgnzfn
сегодня в 14:14
Ни хрена ты не понимаешь - пивка для рывка, а водочки для обводочки!
Гость
