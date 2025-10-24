1761304077

сегодня, 14:07

Употребление алкоголя наносит вред футболистам и снижает шансы достичь хорошего результата в спорте. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА , бывший диетолог «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, .

«Здесь важно понимать, что ЦСКА играет в очень плотном графике — буквально через два дня на третий, через три на четвертый. Что нам говорит наука? Наука говорит, что употребление алкоголя приводит к обезвоживанию организма. А это сильно замедляет процессы его восстановления. Поэтому систематическое употребление алкоголя мешает спортсмену быстро восстанавливаться, чтобы быть в хорошей форме к следующему матчу. Значит, если мы хотим стать чемпионами, употребление спиртных напитков нужно ограничить», — сказал Блеса.

«Ключевое значение имеет количество выпитого, — продолжил собеседник агентства. — Это не одно и то же — выпить бокал вина или целую бутылку. Опять же, если у тебя закончился матч, следующий день — выходной, тогда вечером не возбраняется бокал вина. Я не вижу здесь ничего криминального. Но если, условно, у тебя два матча в неделю, между ними всего три дня, нужно быстро восстанавливаться, чтобы быть готовым к следующему матчу, употребление алкоголя очень нежелательно».