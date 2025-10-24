 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияФранция. Лига 2 2025/2026

Во Франции клуб отказался лететь на матч из-за непогоды в городе соперника

сегодня, 21:12
БастияЛоготип футбольный клуб Бастия-:-Логотип футбольный клуб ЛавальЛаваль21:00 Матч перенесен

Матч 11-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Франции по футболу «Бастия» — «Лаваль» отменен из-за нежелания гостевой команды лететь в город соперника в связи с неблагоприятными погодными условиями у принимающей стороны. Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги — руководящего органа национального первенства.

Игра была запланирована на 24 октября. Вскоре этот инцидент будет рассмотрен соответствующей комиссией.

«Лаваль» занимает 17-е место в турнирной таблице с 8 очками, «Бастия» идет на 18-й позиции, набрав 4 очка.

Подписывайся в ВК
Все новости
Стало известно расписание первых матчей 1/4 финала «пути РПЛ» Кубка России
Сегодня, 18:29
Ла Лига отменила проведение матча «Барселона» — «Вильярреал» в Майами
21 октября
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в четвертьфинале «пути РПЛ» Кубка России
21 октября
РПЛ утвердила расписание трех последних туров 2025 года
21 октября
Посольство России готово посодействовать организации матча с Эфиопией
21 октября
Дюков рассказал о переговорах о проведении матча сборных России и США
14 октября
 
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 22:07
Техническое поражение запишут, если не будет справок об опасности перелета из-за погодных условий.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:27
Ну ту надо разбираться если они опасались авиакатастрофы в связи с погодными условиями - тогда понять можно .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 