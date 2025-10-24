Во Франции клуб отказался лететь на матч из-за непогоды в городе соперника

1761329565

сегодня, 21:12

Матч 11-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Франции по футболу «Бастия» — «Лаваль» отменен из-за нежелания гостевой команды лететь в город соперника в связи с неблагоприятными погодными условиями у принимающей стороны. Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги — руководящего органа национального первенства.

Игра была запланирована на 24 октября. Вскоре этот инцидент будет рассмотрен соответствующей комиссией.

«Лаваль» занимает 17-е место в турнирной таблице с 8 очками, «Бастия» идет на 18-й позиции, набрав 4 очка.