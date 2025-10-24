Арбитр Алексей Сухой назначен на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо»

1761303227

сегодня, 13:53

Алексей Сухой назначен главным судьей матча 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза ( РФС ).

Матч пройдет 26 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало встречи запланировано на 17:30 мск.