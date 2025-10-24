 
 
 
Арбитр Алексей Сухой назначен на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо»

сегодня, 13:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо26.10.2025 в 17:30 Не начался

Алексей Сухой назначен главным судьей матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 26 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

В других матчах 13-го тура, которые пройдут 25-27 октября, главными судьями выступят Рафаэль Шафеев («Спартак» — «Оренбург»), Евгений Буланов («Ростов» — «Динамо» из Махачкалы), Егор Егоров (ЦСКА — «Крылья Советов»), Антон Фролов («Акрон» — «Локомотив»), Инал Танашев («Пари НН» — «Балтика»), Артем Чистяков («Краснодар» — «Рубин») и Кирилл Левников («Ахмат» — «Сочи»).

Источник: itar-tass.com Фото: Анна Нэсси - Soccer.ru
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 22:31
....и ещё кое-что!!!
Capral
Capral
сегодня в 17:06
Боюсь, как бы этот самый Сухой не решил исправиться, после краснодарского убийства и не судил за Зенит.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 16:25, ред.
))...а крышу эту и в лёгкий дождик закрывают?)...совсем тепличные условия...так это оказывается про газпром арену: "Матч состоится в любую погоду"))...
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:23
Не надо перекручивать, не солидно. Разговор о крыше Газпром-Арены.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 16:19
Крыша у Зенита крепкая...никто и не сомневается)...
Брулин
Брулин
сегодня в 16:05
Ну да, как обычно. Кого еще можно назначить на матч "Зенита" с московской командой, как не максимально плохого судью, живущего в пяти метрах от Москвы? Тренера сборной спасать надо, он же на одной зарплате помрет с голоду...
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:01, ред.
Естественно. Все будут сухими, не только Сухой. На Газпром-Арене есть крыша. Ни дождь, ни снег не помеха.)
a4qpz45ra4n2
a4qpz45ra4n2
сегодня в 15:45
Опять племянник артиста Шафеев с очень низкой подготовкой выходит судить матчи РПЛ.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:27, ред.
Несмотря на лёгкий дождь, судья сухой выйдет на поле и судья сухой с поля уйдёт)...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:00
Как только речь заходит о футбольных арбитрах, сразу приходит на ум Игорь Захаров... Это тот, который бил пешехода на пешеходном переходе, а ещё у него есть, по слухам, 1600 неоплаченных штрафов ГИБДД.. Странно, а где реакция официальных представителей МВД и ГИБДД на историю, которая вызвала общественный резонанс? Хотя бы сообщили, что информация принята для ознакомления. Да и РФС пора бы высказаться... Всё-таки это их репутация тоже.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:58
Ввести СУХОЙ закон....:))).... Долго выбирали. Торг был?

Это тот судья, что не удалил Тормену за очевидную попытку нанести тяжёлую травму Лусиано?
Это тот судья, который в том же матче вот за это показал Мантуану ЖК, которого пришлось из-за нее заменить на Караваева, который в итоге и ошибся.

Что нужно сделать, чтобы это недоразумение со свистком никогда не судило.....
oncha
oncha
сегодня в 14:50
Команды из Москвы уже со своим арбитром приезжать стали, куда годится.
n6ahc2nkbzqq
n6ahc2nkbzqq
сегодня в 14:46
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 14:40
    Добро пожаловать на Газпром-Арену. В Питере ожидается лёгкий дождь, но на Газпром-Арене будет прекрасная атмосфера, хорошая игра и отличное настроение.)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 14:23
    Судей что ли нету в РПЛ без московской прописки??
    Карпин теперь судей вместе с командой привозит??
    Не буду утверждать что Зенит при Сухом из-за него не смог обыграть за год ни Краснодар...ни Химки...ни Рубин...но во избежании кривотолков могли бы и нейтрального арбитра подыскать....
    Хотя что бубнить перед игрой...)))...может он теперь правильный арбитр....послезавтра увидим...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:08
    Значит, кто-то выиграет всухую. Надеюсь это будет Зенит...
