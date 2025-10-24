Арбитр Алексей Сухой назначен на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо»

Алексей Сухой назначен главным судьей матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет 26 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало встречи запланировано на 17:30 мск.
В других матчах 13-го тура, которые пройдут 25-27 октября, главными судьями выступят Рафаэль Шафеев («Спартак» — «Оренбург»), Евгений Буланов («Ростов» — «Динамо» из Махачкалы), Егор Егоров (ЦСКА — «Крылья Советов»), Антон Фролов («Акрон» — «Локомотив»), Инал Танашев («Пари НН» — «Балтика»), Артем Чистяков («Краснодар» — «Рубин») и Кирилл Левников («Ахмат» — «Сочи»).
Это тот судья, что не удалил Тормену за очевидную попытку нанести тяжёлую травму Лусиано?
Это тот судья, который в том же матче вот за это показал Мантуану ЖК, которого пришлось из-за нее заменить на Караваева, который в итоге и ошибся.
Что нужно сделать, чтобы это недоразумение со свистком никогда не судило.....
