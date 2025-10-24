С «Шеффилд Уэнсдей» сняли 12 очков в Чемпионшипе

1761320122

сегодня, 18:35

С английского «Шеффилд Уэнсдей», который выступает в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе чемпионата Англии по футболу), сняли 12 очков в турнирной таблице турнира после подачи заявления о переходе клуба под внешнее управление. Об этом сообщила пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).

Из-за давления со стороны кредиторов владелец клуба Дейфон Чансири решил передать команду и компанию стадиона под внешнее управление. За неделю до старта чемпионата футболисты команды сообщали о невыплатах зарплаты.

«EFL может подтвердить, что получила официальное уведомление о том, что Чансири предпринял необходимые шаги для назначения администраторов в клуб. Хотя это развитие событий приводит к автоматическому вычету 12 очков в соответствии с регламентом, согласованным всеми клубами, оно также дает „Шеффилд Уэнсдей“ возможность направить дело к успешной продаже и обеспечить себе будущее при новых владельцах», — говорится в заявлении.

Администраторами «Шеффилд Уэнсдей», как сообщает пресс-служба клуба, были назначены Джулиан Питтс, Крис Уигфилд и Пол Стэнли.

На данный момент «Шеффилд Уэнсдей» занимает последнее, 24-е место в таблице Чемпионшипа, на счету команды -6 очков после 11 матчей.