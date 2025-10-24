 
 
 
С «Шеффилд Уэнсдей» сняли 12 очков в Чемпионшипе

сегодня, 18:35

С английского «Шеффилд Уэнсдей», который выступает в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе чемпионата Англии по футболу), сняли 12 очков в турнирной таблице турнира после подачи заявления о переходе клуба под внешнее управление. Об этом сообщила пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).

Из-за давления со стороны кредиторов владелец клуба Дейфон Чансири решил передать команду и компанию стадиона под внешнее управление. За неделю до старта чемпионата футболисты команды сообщали о невыплатах зарплаты.

«EFL может подтвердить, что получила официальное уведомление о том, что Чансири предпринял необходимые шаги для назначения администраторов в клуб. Хотя это развитие событий приводит к автоматическому вычету 12 очков в соответствии с регламентом, согласованным всеми клубами, оно также дает „Шеффилд Уэнсдей“ возможность направить дело к успешной продаже и обеспечить себе будущее при новых владельцах», — говорится в заявлении.

Администраторами «Шеффилд Уэнсдей», как сообщает пресс-служба клуба, были назначены Джулиан Питтс, Крис Уигфилд и Пол Стэнли.

На данный момент «Шеффилд Уэнсдей» занимает последнее, 24-е место в таблице Чемпионшипа, на счету команды -6 очков после 11 матчей.

STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 22:12
Да это всё! Первый на понижение есть!
Брулин
Брулин
сегодня в 20:09
Летом вроде 150 млн за клуб давали-таец отказался продавать ,интересно за сколько клуб сейчас продадут
lazzioll
lazzioll
сегодня в 20:03
это получается клубу назначили управленцев из Английской футбольной Лиги. то есть взяли своих работников Лиги и на конкретные должности поставили в клуб?? типа как государственный адвокат назначается
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:30
А у них, там, тоже не все хорошо. .
shlomo
shlomo
сегодня в 19:18
Офигеть....один из старейших футбольных клубов Англии, которому 158 лет,... удивляет то, что при стабильнейшем формате чемпионатов в Англии и при прогнозируемых доходах от соревнований, такой вариант возможен только из-за ошибок менеджмента. Тут не на кого пинять. Собственники и менеджеры взяли на клуб больше обязательств, чем тот был способен вырулить.... Вот именно для недопущения этого нужен адекватный аудит ФФП...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:15
Это называется - "Сгорел сарай , гори и хата" - мало того , что занимали последнее место , ушёл ГТ , бардак с администрированием , так ещё и очки сняли "до кучи"...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:56
11 туров позади, а они ещё в минусах. Шансов спастись нет...
