 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВТоварищеские матчи. Сборные 2025

Матчи России в октябре посмотрели почти 10 млн человек

сегодня, 12:19

Октябрьские матчи сборной России вызвали большой интерес у телеаудитории канала Матч ТВ. Товарищескую игру с Ираном посмотрели 5,16 млн человек, матч с Боливией – 4,48 млн.

Встреча с Ираном заняла второе место по показателям телесмотрения среди товарищеских матчей национальной команды за последние четыре года.

Выше рейтинг только у игры Россия – Сербия, которую Матч ТВ показал в марте 2024-го.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиУЕФА заработает 4,3 млрд евро за продажу прав на ЛЧ стриминговым сервисам
08 октября
Okko поборется с «Матч ТВ» за права на показ РПЛ
30 августа
Игрок НБА запустит программу, где баскетболисты будут говорить о футболе
20 августа
Совладелец «Челси» попал в неловкую ситуацию в матче с «Кристал Пэлас»
19 августа Фото
Гарет Бэйл станет экспертом матчей АПЛ и Лиги чемпионов на ТВ
10 августа
ОфициальноОливер Кан возвращается на телевидение
21 июля
 
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:14
Мало того , ещё эту аудиторию было от экранов "не оторвать"...)))
stanichnik
stanichnik ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:24, ред.
Доброго Здоровья, Bаd!
А я в своём сопливом детстве всегда смотрел хоккей в ожидании мультиков, которые показывали в перерывах между периодами так и приобщился к спортивным трансляциям.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 14:10
Может быть обзор посмотрели? Оба матча смотрел лишь в обзоре. Никакого интереса не вызывает изучение команд противника.
h2nf8kh7nfau
h2nf8kh7nfau
сегодня в 14:08
Как один из этого червонца лямов могу сказать, что оба матча были сравнительно неплохие
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:41
Пусть озвучат каким образом был произведен подсчет .... или на выпуклый глаз делалось.
rm92e8q8yr8c
rm92e8q8yr8c
сегодня в 12:45
Прямо скажем, небольшая аудитория.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:20, ред.
Показатели телесомнения у меня на счёт этих цифр. Кто то опять щёлкал каналы чтобы рекламу не смотреть и наткнулся. Я вот в детстве так случайно наткнулся на матч Спартак в ЛЧ и полюбил футбол, но у современных детей с нашим футболом больше шансов полюбить рекламу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 