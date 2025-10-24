Матчи России в октябре посмотрели почти 10 млн человек

Октябрьские матчи сборной России вызвали большой интерес у телеаудитории канала Матч ТВ. Товарищескую игру с Ираном посмотрели 5,16 млн человек, матч с Боливией – 4,48 млн.
Встреча с Ираном заняла второе место по показателям телесмотрения среди товарищеских матчей национальной команды за последние четыре года.
Выше рейтинг только у игры Россия – Сербия, которую Матч ТВ показал в марте 2024-го.
