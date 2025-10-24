 
 
 
Арбитра Захарова, ударившего прохожего, отстранили от работы в ФНЛ

сегодня, 15:47

Судья Игорь Захаров, ударивший человека на проезжей части в Казани, отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о конфликте Захарова и пешехода, который случился 8 октября. Арбитр, находившийся за рулем автомобиля, не пропустил пешехода на переходе, хотя тот просил его остановиться. После чего судья вышел из машины, ударил мужчину и уехал.

«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ, — сообщили в службе коммуникаций. — Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации».

В отношении 31-летнего Захарова составлены административные протоколы за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, остановку и стоянку на пешеходном переходе, а также непредоставление преимущества пешеходу.

Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 22:41
Мизерная власть на поле вскружила голову Захаряну.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 22:06
Выражаясь его же языком, это красная карточка как по мне. И можно VAR не смотреть.

Если пешехода давят на пешеходном переходе, то это угроза его жизни. Конечно он мог что-то с пылу крикнуть водителю. А вот тот вместо того чтобы извиниться, решил полезть в драку.

Но, не очень хочется комментировать ситуацию, не увидев видео происшествия. Могло быть всякое.
953bzb6fftke
953bzb6fftke
сегодня в 20:40
Наши арбитры совсем распоясались
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 20:26
По ссылке Игорь Захаров
Дата рождения: 08.06.1966
Отчество: Николаевич

59 лет, а не 31
Варвар7
Варвар7 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 18:46
Или его там , в ней тоже бывает фанаты пребывают - найдут , что предъявить за некачественный арбитраж на футбольных полях...)))
Шуня771
Шуня771 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 18:38
1600 штрафов, более чем "однозначно".
Шуня771
Шуня771
сегодня в 18:37
Минуточку, минуточку!

Это не тот футбольный блюститель порядка, который имеет 1600 штрафов?
Считать чужие деньги это дурной тон, но раджи прояснения портрЭта этого персонажа прикинем по минимуму - 1600 х 500(1000, 1500....) это от восьмисот тысяч, но учитывая указанные "статьи" нарушений ПДД... значительно больше....
А куда смотрят Судебные приставы, да и нотариусам сейчас можно решать долговые вопросы без проволочек...
Несчастного, безработного алиментщика уже бы давно упрятали за решётку, а этот нелюдь ездит и собирает протоколы... Ещё и рукоприкладство...
Небось на хилого подростка или пенсионера налетел...
Пожизненно пересадить на простой велосипед, а лучше самокат и отстранить от футбола на тот жэе срок.
a-league
a-league
сегодня в 18:28
Встретились как-то два быка на пешеходном переходе
shlomo
shlomo ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 18:22
Добра Вам!
То ли власть вскружила голову (да какая там власть у помощника судей, показывающего таблички с номерами игроков замены), то ли так был чем-то огорчён, что потерял человеческий облик, контроль над собой? Но за такое поведение полностью согласен с Вами следует не только отстранять от работы, но и сажать. Чем он лучше Мамаева и Кокорина?
112910415
112910415
сегодня в 18:04
В пенецитарной системе будет судить?!
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 18:02
Простой чепушило в себя поверивший(((
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:00
Ну эту скотобазу по хорошему в камеру к пацанам суток на 15 на перевоспитание отправить))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:50, ред.
Мутная какая то история. Если верить прочитанному то этот Захаров вообще не особо адекватен и хорошо бы оградить от него общество в целом. Но, сдаётся мне как всегда в таких историях не всё так однозначно. Что то ещё возможно ему этот пешеход показал особенно настойчиво.
Vilar
Vilar
сегодня в 17:48, ред.
Садился в машину в шортах и футболке футбольного судьи, а вышел из машины в мантии уголовного судьи. Приговор вынес немедленно за рулём, чтобы не откладывать в долгий ящик, сразу привёл в исполнение приговор.
Потом сел на водительское сидение, уже футбольным судьёй и поехал в административные протоколы, хотя ехать надо было в СИЗО.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:30
А паренёк, видимо, непростой?
e83wwumsqds2
e83wwumsqds2
сегодня в 17:13
Что значит ударил на пешеходном переходе машиной, конкретно сбил, судить таких нужно красной карточкой на зоне.
Брулин
Брулин ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:59
Странно, что ему только административную впаяли. Там же уголовка ему светила, такому быдлу
Брулин
Брулин
сегодня в 16:57
Это что же, выходит, пешеход виноват, что не пропустил на пешеходном переходе судью на BMW а потом ещё и злобно несколько раз ударил его по руке своим лицом?
Инсаров
Инсаров
сегодня в 16:47, ред.
VAR его оправдает.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:28
Захаров : - "Изматывающая работа ; нервы "не к чёрту"; ну войдите в положение...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:28
Департамент судейства РФС ожидает от Захарова пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации...
А что существует вариант, при котором этот человек продолжит судить футбольные матчи? Небось уже и штрафы заплатил, и с потерпевшим все вопросы закрыл — он ведь, судя по всему, и заявление не подавал. Ладно, дождёмся окончания истории и посмотрим, жива ли ещё справедливость?
Futurista
Futurista
сегодня в 16:23
Пешеход: Сходил за хлебушком через дорогу по пешеходному переходу...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:17
отстранение от кормушки - это наказание??? не ну для них я понимаю что наказание, но как от этого легче потерпевшему. все чаще замечаю наказания - за которые вообще извиняются и все норм. избили группой лиц - извинились в опорке и домой. это вообще как работает то так? может есть все же книги там, кодексы где расписано за какое преступление какое наказание - пользуйтесь ими. а не судья избил чела, но судить мы его не будем потому что он сам судья известная личность, пожурим и отпустим, извинится пусть абстрактно не перед кем конкретно и два дня на работу не выходит. вот мне как пострадавшему полегчало))
a6aqtzdt5dh2
a6aqtzdt5dh2
сегодня в 16:17
Вот такие неадекваты у нас и кукуянят!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:11, ред.
Бедняга!.... Полегче там, человек ничего не сделал... Просто вышел, ударил по лицу несколько раз, ну и ещё остановил машину не там... С кем не бывает?... Извинитесь и отпустите....

Пи.Си. Ваша честь, не бил я пешехода, не бил! Ведь даже сам потерпевший утверждает, что видел лишь как замахнулся, а потом-то у него в глазах темно стало.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:07
(
