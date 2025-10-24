Арбитра Захарова, ударившего прохожего, отстранили от работы в ФНЛ

Судья Игорь Захаров, ударивший человека на проезжей части в Казани, отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о конфликте Захарова и пешехода, который случился 8 октября. Арбитр, находившийся за рулем автомобиля, не пропустил пешехода на переходе, хотя тот просил его остановиться. После чего судья вышел из машины, ударил мужчину и уехал.
«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ, — сообщили в службе коммуникаций. — Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации».
В отношении 31-летнего Захарова составлены административные протоколы за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, остановку и стоянку на пешеходном переходе, а также непредоставление преимущества пешеходу.
Потом сел на водительское сидение, уже футбольным судьёй и поехал в административные протоколы, хотя ехать надо было в СИЗО.
Потом сел на водительское сидение, уже футбольным судьёй и поехал в административные протоколы, хотя ехать надо было в СИЗО.