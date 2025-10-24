Арбитра Захарова, ударившего прохожего, отстранили от работы в ФНЛ

1761310028

сегодня, 15:47

Судья , ударивший человека на проезжей части в Казани, отстранен Российским футбольным союзом ( РФС ) от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС .

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о конфликте Захарова и пешехода, который случился 8 октября. Арбитр, находившийся за рулем автомобиля, не пропустил пешехода на переходе, хотя тот просил его остановиться. После чего судья вышел из машины, ударил мужчину и уехал.

«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ , — сообщили в службе коммуникаций. — Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации».

В отношении 31-летнего Захарова составлены административные протоколы за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, остановку и стоянку на пешеходном переходе, а также непредоставление преимущества пешеходу.