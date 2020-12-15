В 31 Эдерсон Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

З 6 Аке Натан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 99 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 95

З 3 Диаш Рубен Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Пасы: 96 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 95

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 95

З 22 Менди Бенжамен Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 75

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 106 Точность пасов: 98 Минут сыграно: 95

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 16 Точные навесы: 6 Пасы: 49 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

П 16 Родри Ударов всего: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 104 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 95

П 47 Фоден Фил Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 76

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 95

П 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 14 Ляпорт Эмерик

З 2 Уокер Кайл Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 20

П 20 Силва Бернарду

Н 10 Агуэро Серхио Ударов всего: 2 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 19

Н 26 Марез Рияд