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Манчестер Сити - Вест Бромвич
Вулверхэмптон - Челси

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Вест Бромвич

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    Еще
     
    30' (1:0) Гюндоган Илкай (8) (Стерлинг Рахим (7))
     
    43' (1:1) Автогол Диаш Рубен (3)
     
    45+2' Канселу Жоау (27)
     
    75' Менди Бенжамен (22) уходит с поля, Уокер Кайл (2) вышел на поле
     
    76' Фоден Фил (47) уходит с поля, Агуэро Серхио (10) вышел на поле
     
    90+4' Аке Натан (6)
     
    40' Галлахер Конор (18)
     
    70' Ахирн-Грант Карлан (29) уходит с поля, Остин Чарли (15) вышел на поле
     
    80' Ливермор Джейк (8) уходит с поля, Кровинович Филип (17) вышел на поле
     
    87' Филлипс Мэтт (10) уходит с поля, Пелтиер Ли (22) вышел на поле
     
    2
    90' Пелтиер Ли (22)
    90+2' Сойерс Ромейн (19)
    Голы
    Гюндоган Илкай
    ассистент Стерлинг Рахим     		1:0 30’
    43’ 1:1(А) Диаш Рубен
    Наказания
    40’ Галлахер Конор
    Канселу Жоау 45+2’
    90’ Пелтиер Ли
    90+2’ Сойерс Ромейн
    Аке Натан 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    70’ Остин Чарли Ахирн-Грант Карлан
    Уокер Кайл Менди Бенжамен 75’
    Агуэро Серхио Фоден Фил 76’
    80’ Кровинович Филип Ливермор Джейк
    87’ Пелтиер Ли Филлипс Мэтт
    Статистика
    		 26 Удары по воротам 5
    		7 Удары в створ 1
    		5 Фолы 8
    		13 Угловые 2
    		3 Офсайды 2
    		77% Владение мячом 23%
    		1 Cэйвы 6
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Лёня Мессионеров
    Лёня Мессионеров
    16 декабря в 11:51
    А подпишут месси и ньчья будет за счастье
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    16 декабря в 11:02
    Маур зацепит АПЛ
    ошалевший
    ошалевший
    16 декабря в 10:14
    посадили на лавку немощного ивановича и очки пошли
    Dexter2110
    Dexter2110
    16 декабря в 09:43
    не можешь уснуть? проблемы со сном? посмотри игру Манчестер Сити и бессонницу как рукой снимет
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    16 декабря в 09:40
    давай Березуцкого-младшего!Ё!!!
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    16 декабря в 09:39
    Ливерпуль в нормальной форме, Фулхэм и Маринер не дадут соврать.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ allemz (раскрыть)
    16 декабря в 09:37
    как его друг Артета,вот когда будете там хотя бы полсезона,шейхи начнут чесать бороду.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    16 декабря в 09:36
      Raamtvall
      Raamtvall
      16 декабря в 08:50
        avici_liverpool
        avici_liverpool
        16 декабря в 08:38
          Klaus-S
          Klaus-S
          16 декабря в 06:56
          Вот это да..
          Что то это мне напоминает сезон когда все топы теряли очки и Лестер взял чемпионство .
          В общем , кто физически будет лучше готов и повезёт с отсутствием травм, тот и выиграет чемпионат.
          112910415
          112910415
          16 декабря в 05:55
          это тупик какой-то !
          Против ЦСКА
          Против ЦСКА
          16 декабря в 02:52
          Зачем держат лысого?
          Хет трик Дзюбы
          Хет трик Дзюбы
          16 декабря в 02:42
          Вы из какого общества?
          С Ливерпуля!
          А что Ман Сити бегут?
          Все бегут!!!

          Уахахаха, Пеп опять лысину свою поджарил
          liverpool-today
          liverpool-today
          16 декабря в 01:43
          Елагин красава сегодня. Ай да Джонсон - сук.ин сын. В конце конечно Вест Бромвич знатный автобус припарковал. Но моменты были, МС не повезло. Гвардиоле надо что-то менять. Скорее всего команду.
          fanliverpoolfan22
          fanliverpoolfan22
          16 декабря в 01:27
          Ливерпуль и Мс не в форме из за пандемии
          juvenale
          juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
          16 декабря в 01:26
          Манчини сильнее был
          juvenale
          juvenale ответ allemz (раскрыть)
          16 декабря в 01:25
          не не смотрел
          juvenale
          juvenale ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
          16 декабря в 01:25
          Де ЛИхт 70)))но он реально топчик и это в 20 лет,вандика до 27 никто не знал
          Steven Gerrard 008
          Steven Gerrard 008 ответ juvenale (раскрыть)
          16 декабря в 01:20
          Де Лигт за 85 лямов то покруче будет.)
          da da da
          da da da
          16 декабря в 01:16
          сочный футбол от МС в целом,но видно физики нулевая,все матчи под копирку.
          allemz
          allemz ответ juvenale (раскрыть)
          16 декабря в 01:13
          Если б смотрел матч, отрикошетило.
          sihafazatron
          sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
          16 декабря в 01:10
          Согласен на все 100. Того же манчини или пеллегрини уже уволили бы, а с ним контракт продлевают, бред полнейший.
          juvenale
          juvenale ответ allemz (раскрыть)
          16 декабря в 01:09
          диаш отрабатывает свой трансфер хаха
          dimagas2
          dimagas2
          16 декабря в 01:09
          Я то думал Челси лохонулось,а тут с самим Вестбромом ничейка.
          Остапчук 67
          Остапчук 67
          16 декабря в 01:08
          МС дорогая игрушка, не оправдывает она затрат.
          allemz
          allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
          16 декабря в 01:08
            allemz
            allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
            16 декабря в 01:07
            Лютая деградация, попытки обострения легко читаются, наш коуч в каждом матче нервничает без уверенности в успехе, идеи иссякли, он ничего нового не придумывает. Зачем он нужен, нужно работать на будущее. Первые три сезона он шикарно провел, учитывая нелепые провалы в ЛЧ, но всему хорошему приходит конец. Нужны свежие идеи, которые он не в силе по каким либо причинам их генерировать. Без боли уже невозможно смотреть матчи
            sihafazatron
            sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
            16 декабря в 01:01
            Щас с ним ещё на 5 лет продлят контракт)))
            sihafazatron
            sihafazatron ответ azkan (раскрыть)
            16 декабря в 00:59
            Какое чемпионство мс? - шутишь так?))) топ 4 это потолок, на данный момент. Минут 85 вату катали и только в концовке начали бегать. И ладно бы если такой матч был единственный в сезоне, а это чуть ли не каждую игру.
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