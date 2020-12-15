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1 : 1
завершен
15 декабря 2020, 23:00
вторник
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Стадион Этихад Стэдиум
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Гюндоган Илкай
ассистент Стерлинг Рахим
|1:0
|30’
|43’
|1:1(А)
|Диаш Рубен
|40’
|Галлахер Конор
|Канселу Жоау
|45+2’
|90’
|Пелтиер Ли
|90+2’
|Сойерс Ромейн
|Аке Натан
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|70’
|Остин Чарли
|Ахирн-Грант Карлан
|Уокер Кайл
|Менди Бенжамен
|75’
|Агуэро Серхио
|Фоден Фил
|76’
|80’
|Кровинович Филип
|Ливермор Джейк
|87’
|Пелтиер Ли
|Филлипс Мэтт
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|26
|Удары по воротам
|5
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|7
|Удары в створ
|1
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|5
|Фолы
|8
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|13
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|2
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|77%
|Владение мячом
|23%
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|1
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|3
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Ну а вообще то Ювентус без особого труда расправляется с подобными итальянскими ВесБромами и Фулхэмами ещё в первом тайме. ахаха!
Ну а вообще то Ювентус без особого труда расправляется с подобными итальянскими ВесБромами и Фулхэмами ещё в первом тайме. ахаха!
Что то это мне напоминает сезон когда все топы теряли очки и Лестер взял чемпионство .
В общем , кто физически будет лучше готов и повезёт с отсутствием травм, тот и выиграет чемпионат.
Что то это мне напоминает сезон когда все топы теряли очки и Лестер взял чемпионство .
В общем , кто физически будет лучше готов и повезёт с отсутствием травм, тот и выиграет чемпионат.
С Ливерпуля!
А что Ман Сити бегут?
Все бегут!!!
Уахахаха, Пеп опять лысину свою поджарил
С Ливерпуля!
А что Ман Сити бегут?
Все бегут!!!
Уахахаха, Пеп опять лысину свою поджарил