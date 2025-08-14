Густаво Фуртадо: «РПЛ точно недалеко от топ-5 европейских лиг»

Бразильский нападающий «Краснодара» Густаво Фуртадо высказался об уровне чемпионата России:
В пятерку лучших лиг Европы входят Англия, Германия, Франция, Италия и Испания. Но, по моему мнению, РПЛ точно недалеко от топ-5 европейских лиг. Мне кажется, многие признают, что по уровню футбола, игроков и клубов в России очень высокая планка.
Фуртадо перешел в «Краснодар» нынешним летом из греческой «Ламии». В матче Кубка России против московского «Динамо» Густаво забил свой первый гол в составе «быков».