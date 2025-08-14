 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Густаво Фуртадо: «РПЛ точно недалеко от топ-5 европейских лиг»

вчера, 18:33

Бразильский нападающий «Краснодара» Густаво Фуртадо высказался об уровне чемпионата России:

В пятерку лучших лиг Европы входят Англия, Германия, Франция, Италия и Испания. Но, по моему мнению, РПЛ точно недалеко от топ-5 европейских лиг. Мне кажется, многие признают, что по уровню футбола, игроков и клубов в России очень высокая планка.

Фуртадо перешел в «Краснодар» нынешним летом из греческой «Ламии». В матче Кубка России против московского «Динамо» Густаво забил свой первый гол в составе «быков».

Подписывайся в ВК
Все новости
Хавбек «Спартака» Зорин: «Сделаем всё, чтобы оправдать доверие фанатов»
13 августа
Хавбек «Спартака» Дмитриев высказался о результатах команды в новом сезоне
13 августа
Кононов: «Я буду продолжать работать и полностью отдаваться делу»
12 августа
Титов: «„Спартак“ выигрывал титулы россиянами, а „Зенит“ — бразильцами»
12 августа
Александр Мостовой: «Предложение „Спартака“ не буду даже рассматривать»
12 августа
Защитник «Динамо» Рубенс сравнил РПЛ с чемпионатом Бразилии
12 августа
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:33
Недалеко... с конца.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:53
Типичный комплимент от иностранного игрока.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:21, ред.
Далеко ли не далече, а по качеству и сравнивать нечего)))).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:13
РПЛ недалеко от топ-5 Европы по зарплатам игрокам, особенно у Газпрома. А по уровню футбола где то в конце второй десятки на уровне с Албанией, Румынией, но повыше Андорры.
Vilar
Vilar
вчера в 18:46
Недалеко, но далече.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 