«Монако» представил третий комплект формы на сезон 2025/26

сегодня, 08:23

«Монако» и Mizuno представили новую третью форму на сезон 2025/26.

Комплект выполнен в небесно-жёлтом варианте, который отдаёт дань уважения княжеству. Передняя часть украшена тисненым узором тон в тон, изображающим лучи солнца, символически исходящие из клубной эмблемы.

Чтобы подчеркнуть сдержанный и лаконичный характер этой минималистичной и футуристической формы, эмблема «Монако» и логотип Mizuno «Runbird» выполнены в чёрном цвете, а слоган «Daghe Munegu», уже присутствующий на домашней и гостевой футболках, также нанесён чёрными буквами под воротником на спине футболки.«Монако» представил третий комплект формы на сезон 2025/26

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:33
Скромненько .... может и сыграют пару матчей в такой форме...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:32
Красивая форма - будут лучше играть !!!
Гость
