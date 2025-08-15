Судья Опейкина удалила форварда «Ростова» Мохеби за прикосновение к груди

1755206484

сегодня, 00:21

В матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» – «Ростов» нападающий ростовчан получил второе предупреждение за то, что прикоснулся к судье .

На 86-й минуте Мохеби во время разговора с арбитром коснулся рукой груди Опейкиной и был наказан второй желтой карточкой за неспортивное поведение.

Напомним, что «Пари НН» победил «Ростов» со счетом 1:0, а «желто-синим» пришлось доигрывать встречу вдевятером.