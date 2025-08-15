Судья Опейкина удалила форварда «Ростова» Мохеби за прикосновение к груди

В матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» – «Ростов» нападающий ростовчан Мохаммад Мохеби получил второе предупреждение за то, что прикоснулся к судье Вере Опейкиной.
На 86-й минуте Мохеби во время разговора с арбитром коснулся рукой груди Опейкиной и был наказан второй желтой карточкой за неспортивное поведение.
Напомним, что «Пари НН» победил «Ростов» со счетом 1:0, а «желто-синим» пришлось доигрывать встречу вдевятером.
но иранец должен знать, есть правило, судью не трогать.
мужчина или женщина этот судья, неважно.
по правилам любое касание арбитра-это ЖК.
а если арбитр женщина - это КК.
))))))
равноправие отдыхает!
