Судья Опейкина удалила форварда «Ростова» Мохеби за прикосновение к груди

сегодня, 00:21
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» – «Ростов» нападающий ростовчан Мохаммад Мохеби получил второе предупреждение за то, что прикоснулся к судье Вере Опейкиной.

На 86-й минуте Мохеби во время разговора с арбитром коснулся рукой груди Опейкиной и был наказан второй желтой карточкой за неспортивное поведение.

Напомним, что «Пари НН» победил «Ростов» со счетом 1:0, а «желто-синим» пришлось доигрывать встречу вдевятером.

Сп62
Сп62
сегодня в 07:50
Всю игру ожидал какого-нибудь скандала. Женщина не для мужского футбола, особенно на поле, где постоянно надо находиться в центре событий. Известно, что скоростные качества у полов, отличаются. Почему же это не учитывают при назначении судью женщину на матч мужчин заранее обрекая её на неудачу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:23
И ведь ещё дискву за удаление получит🤣...
Ев17
Ев17
сегодня в 07:10
Неверная трактовка, скорее коснулся грудной клетки ))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:33
И зачем, интересно, она пошла в судьи?
adekvat
adekvat
сегодня в 05:54
Надо аппеляцию подавать, как можно получить карточку за прикосновение к тому чего там нет?
wdgvg69bqm7r
wdgvg69bqm7r
сегодня в 05:53
В мужском футболе арбитр должен быть мужчина, мужчину бы игрок не тронул.
dz7akmh7m34u
dz7akmh7m34u
сегодня в 05:40
Судья неприкосаем, какой бы он не был.
112910415
112910415
сегодня в 04:35
Вторая жёлтая по правилам
8dnbzrfxgc5d
8dnbzrfxgc5d ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
сегодня в 01:58
Я б такую не трогал бы)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:30
женщинам нечего делать в мужском футболе.
но иранец должен знать, есть правило, судью не трогать.
мужчина или женщина этот судья, неважно.
по правилам любое касание арбитра-это ЖК.
а если арбитр женщина - это КК.
))))))
равноправие отдыхает!
Colchoneros
Colchoneros ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
сегодня в 00:42
Правильно удалила!
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 00:41
Вот)
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:27
Где фото?
