Слишкович разбил телевизор в перерыве матча «Оренбург» – «Ахмат»

вчера, 21:01
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В перерыве матча Кубка России против грозненского «Ахмата» главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович разбил телевизор в раздевалке.

После игры босниец обратился к своим футболистам с такой речью:

Поздравляю вас с победой. Заслуженной победой, более чем заслуженной. Вы все отдали. Но я спрошу вас: должен ли я ломать в перерыве телевизор, чтобы мы проснулись? Если так – скажу клубу купить 30 телевизоров, и каждую игру буду ломать один, чтобы вы просыпались и играли в футбол, о котором мы договорились. А теперь – поздравляю вас. Нас ждет чемпионат. Времени для празднования в футболе нет.

Напомним, что «Оренбург» в игре против «Ахмата» пропустил на второй добавленной минуте компенсированного времени, но затем успел забить победный гол на пятой.

costard
costard
вчера в 22:07
Это был телевизор с кинескопом? Тогда эффект действительно был неплохой.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:48, ред.
Казалось бы вот сейчас бы кинуть в мой камень огород потому что я диагностировал эмоциональную незрелость и слабохарактерность Станковичу за разбитое стекло в Ростове (и не только), а Слишковича при этом считаю зрелым у здравомыслящим человеком. И продолжаю считать, потому что есть огромная разница, человек перед командой дал эмоцию, зарядил их на бой, пробудил, а Станкович просто разбил стекло пока никто не видит из-за неумения обращаться с чувствами. С какой целью? Правильно, недолюбленный мальчик ищет внимания, он всегда его ищет. Поэтому для меня сейчас Владимир Слишкович раскрылся ещё с одной интересной стороны, что он может когда надо и проявить эмоциональность и зарядить команду.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:36
Оригинальный метод убеждения применил главный тренер Оренбурга, а ведь сработало... Предлагаю увековечить его опыт и зарегистрировать его как МЕТОД СЛИШКОВИЧА. Я думаю игроки побаиваются своего наставника. Он может, в случае чего, и силу применить. С ним точно никто не будет через губу разговаривать... Да, забавный факт из жизни футбольного клуба.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:23
Слишком эмоциальный товарищь !
Vilar
Vilar
вчера в 21:21, ред.
Не сообщили диагональ телевизора. А так ничего нового, вот если бы телевизор разбил бы о башку игрока, а лучше, конечно, о свою.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:21
Великий мотиватор...
