Слишкович разбил телевизор в перерыве матча «Оренбург» – «Ахмат»

В перерыве матча Кубка России против грозненского «Ахмата» главный тренер «Оренбурга» разбил телевизор в раздевалке.

После игры босниец обратился к своим футболистам с такой речью:

Поздравляю вас с победой. Заслуженной победой, более чем заслуженной. Вы все отдали. Но я спрошу вас: должен ли я ломать в перерыве телевизор, чтобы мы проснулись? Если так – скажу клубу купить 30 телевизоров, и каждую игру буду ломать один, чтобы вы просыпались и играли в футбол, о котором мы договорились. А теперь – поздравляю вас. Нас ждет чемпионат. Времени для празднования в футболе нет.