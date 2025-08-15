 
Главный тренер «Пари НН»: «Наконец-то получили то, что давно заслуживали»

сегодня, 01:00
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в Кубке России, которая стала для нижегородцев первой в нынешнем сезоне:

Ребята наконец-то получили то, что давно заслуживали. Это должно было произойти раньше. Но, как говорится, лучше сегодня, чем никогда. Поздравляю всех и команду с долгожданной и заслуженной победой!

Не буду обсуждать, что не понравилось в матче. Сейчас не та ситуация и не то время. Хотелось бы говорить о том, к чему мы так долго шли, старались и вместе, сильным, сплоченным коллективом добились этого. Сейчас нам нужно восстановиться, проанализировать прошедший матч и готовиться к следующему.

Ранее «Пари НН» потерпел пять поражений во всех предыдущих матчах сезона-2025/26. Команда Шпилевского стала единственной, кому не удалось набрать ни одного очка в четырех стартовых турах чемпионата РПЛ.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:49
Мне кажется команда заслуживала играть в пердиве и путь регионов в кубке, так что да, пока не получили, но искренне надеемся что получат всё таки в итоге
Сп62
Сп62 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 07:41
Это точно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:16
Думаю в их положении 3 очка в РПЛ нужнее
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:42
Видно что неплохой тренер.... всё получится...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:26
Один раз в год и палка стреляет 💰😜
9upzc7tx2mn5
9upzc7tx2mn5
сегодня в 05:48
Надо же, победу над Ростовом еще надо заслужить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:28
Рассуждение, тренера - как будто команда, не 3 очка взяла ,а по крайней мере трофей выиграла...)
