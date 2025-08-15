Главный тренер «Пари НН»: «Наконец-то получили то, что давно заслуживали»

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в Кубке России, которая стала для нижегородцев первой в нынешнем сезоне:

Ребята наконец-то получили то, что давно заслуживали. Это должно было произойти раньше. Но, как говорится, лучше сегодня, чем никогда. Поздравляю всех и команду с долгожданной и заслуженной победой!

Не буду обсуждать, что не понравилось в матче. Сейчас не та ситуация и не то время. Хотелось бы говорить о том, к чему мы так долго шли, старались и вместе, сильным, сплоченным коллективом добились этого. Сейчас нам нужно восстановиться, проанализировать прошедший матч и готовиться к следующему.