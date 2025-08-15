Эрик Ламела завершил карьеру в 33 года

Бывший полузащитник сборной Аргентины Эрик Ламела объявил о завершении карьеры в 33 года.
Его последним клубом стал афинский АЕК, за который вингер в прошлом сезоне провел 31 матч, забив 6 мячей и сделав 3 голевые передачи. Теперь Ламела войдет в тренерский штаб аргентинца Матиаса Алмейды в испанской «Севилье». Кстати, за клуб из Андалусии Эрик тоже выступал – с 2021 по 2024 год.
Помимо АЕКа и «Севильи» Ламела за свою карьеру успел поиграть за «Ривер Плейт», «Рому» и «Тоттенхэм».
Вместе с «Севильей» Эрик в 2023 году выиграл Лигу Европы. За сборную Аргентины он сыграл 25 матчей и забил 3 гола.
В 2021-м Ламела получил награду ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года – в ворота «Арсенала» в составе «Тоттенхэма».