Эрик Ламела завершил карьеру в 33 года

сегодня, 00:39

Бывший полузащитник сборной Аргентины объявил о завершении карьеры в 33 года.

Его последним клубом стал афинский АЕК , за который вингер в прошлом сезоне провел 31 матч, забив 6 мячей и сделав 3 голевые передачи. Теперь Ламела войдет в тренерский штаб аргентинца в испанской «Севилье». Кстати, за клуб из Андалусии Эрик тоже выступал – с 2021 по 2024 год.

Помимо АЕКа и «Севильи» Ламела за свою карьеру успел поиграть за «Ривер Плейт», «Рому» и «Тоттенхэм».

Вместе с «Севильей» Эрик в 2023 году выиграл Лигу Европы. За сборную Аргентины он сыграл 25 матчей и забил 3 гола.