Эрик Ламела завершил карьеру в 33 года

сегодня, 00:39

Бывший полузащитник сборной Аргентины Эрик Ламела объявил о завершении карьеры в 33 года.

Его последним клубом стал афинский АЕК, за который вингер в прошлом сезоне провел 31 матч, забив 6 мячей и сделав 3 голевые передачи. Теперь Ламела войдет в тренерский штаб аргентинца Матиаса Алмейды в испанской «Севилье». Кстати, за клуб из Андалусии Эрик тоже выступал – с 2021 по 2024 год.

Помимо АЕКа и «Севильи» Ламела за свою карьеру успел поиграть за «Ривер Плейт», «Рому» и «Тоттенхэм».

Вместе с «Севильей» Эрик в 2023 году выиграл Лигу Европы. За сборную Аргентины он сыграл 25 матчей и забил 3 гола.

В 2021-м Ламела получил награду ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года – в ворота «Арсенала» в составе «Тоттенхэма».

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:56
Гол был супер. И премия им. Пушкаша заслуженная
5kth2t7w73dd
5kth2t7w73dd
сегодня в 05:46
У каждого свой возраст для того, чтобы уйти.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:14
Так и не смог он до конца раскрыттся
