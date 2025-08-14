 
Медведев: «В „Зените“ введён план „Перехват“»

вчера, 20:14

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил старт команды из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне:

Когда команда не выигрывает и даже проигрывает, значит, что-то идет не так. И помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая. Я сегодня был на базе, ребята отлично понимают ситуацию, в которой мы находимся. В команде введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со «Спартаком».

Матч «Спартака» и «Зенита» состоится в Москве в субботу, 16 августа. После четырех туров команда Сергея Семака занимает в РПЛ лишь восьмое место, набрав 5 очков.

Все комментарии
v48yjejakmuh
v48yjejakmuh
вчера в 22:27
Вот это подогрел интерес к наступающему матчу
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:20
Перехватчик...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:57
«В „Зените“ введен план „Перебрал“
На юбилей......
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:40, ред.
Благо Спартак располагает к тому чтобы на нём набирали очки, команда совсем рассыпалась. Но как всегда какой-нибудь Мартинс как выдаст матч жизни. Но особых ожиданий нет, хотя не на пользу Спартаку проигрывать, даже не знаю что на пользу, дать Станковичу окончательно разрушить и команду и, самое главное, рекламные эффекты которые Лукойл получает от Спартака вот что было бы полезно. Но что то мне подсказывает что станка даже если он проиграет не уволят. Условия были всех обыграть, и Локомотив, а значит уже должны уволить, но чот не увольняют. Одно позорное пустословие. Так что ждём феерическое противостояние двух бездарных физруков кто кого хуже
ABir
ABir
вчера в 20:50
Но и Спартаку в ближайшем матче очень нужны три очка
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:46
Совсем Шурик умом тронулся))
lotsman
lotsman
вчера в 20:34
Перехватить инициативу, это хорошо. Только одними лозунгами здесь не обойдёшься, надо и в игре что то менять, и в команде. Играть надо ребята, хорошо играть и выигрывать все матчи. Отрыв уже большой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:23
Перехват означает, что по дороге из дома до стадиона надо судей перехватывать и все вопросы решать до игры.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:21
Видимо с судейством всё уже договорился .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:17
Это он чё прям в прямую говорит, что надо переманивать игроков у соперников??
