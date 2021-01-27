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Эвертон - Лестер Сити
Бернли - Астон Вилла
Челси - Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон против Лестер Сити

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Мелбет 3.24 3.33 2.37
Лига ставок 3.30 3.40 2.37
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    30' (1:0) Родригес Хамес (19)
     
    63' Родригес Хамес (19)
     
    80' Холгейт Мэйсон (4) уходит с поля, Ивоби Алекс (17) вышел на поле
     
    85' Родригес Хамес (19) уходит с поля, Сигурдссон Гильфи (10) вышел на поле
     
    89' Калверт-Льюин Доминик (9) уходит с поля, Коулмен Шеймус (23) вышел на поле
     
    42' Ндиди Вилфрид (25) уходит с поля, Менди Нампалис (24) вышел на поле
     
    45' Джастин Джеймс (2)
     
    67' (1:1) Тилеманс Юри (8) (Барнс Харви (15))
     
    68' Олбрайтон Марк (11) уходит с поля, Юндер Дженгиз (19) вышел на поле
     
    77' Эванс Джонни (6) уходит с поля, Союнджу Чаглар (4) вышел на поле
    Голы
    Родригес Хамес 1:0 30’
    67’ 1:1 Тилеманс Юри
    ассистент Барнс Харви
    Наказания
    45’ Джастин Джеймс
    Родригес Хамес 63’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    42’ Менди Нампалис Ндиди Вилфрид
    68’ Юндер Дженгиз Олбрайтон Марк
    77’ Союнджу Чаглар Эванс Джонни
    Ивоби Алекс Холгейт Мэйсон 80’
    Сигурдссон Гильфи Родригес Хамес 85’
    Коулмен Шеймус Калверт-Льюин Доминик 89’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 18
    		2 Удары в створ 5
    		12 Фолы 10
    		5 Угловые 11
    		2 Офсайды 1
    		35% Владение мячом 65%
    		4 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 10:30
    Ещё не проснулся!😜😂🤣
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 09:54
    Конечно мог, только новость эта другая)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 08:45
    Челси мог выиграть!
    Foxes
    Foxes
    вчера в 08:32
    Ничья на выезде да ещё и с Эвертоном не плохай результат!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 07:11
    Эвертон, пора в ЛЧ.
    Valeron112
    Valeron112
    вчера в 03:50
    Бла,бла....вот э фа́к😱⚓
    fanliverpoolfan23
    fanliverpoolfan23
    вчера в 02:13
    Хороший результат
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 00:13
    Ириски - вперед!Бей краснохвостых!
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    27 января в 19:24
    Эвертон» в воскресенье не испытал серьёзных проблем в домашнем матче Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей». Выход в следующую стадию турнира наверняка добавил «ирискам» положительных эмоций, ведь победная серия продлилась до трёхматчевой отметки. Всего же ливерпульцы выиграли четырежды в пяти последних играх, допустив осечку только в домашней игре АПЛ против «Вест Хэма».

    У «Лестера» в последнее время всё тоже очень неплохо, ведь к игре против «Эвертона» «лисы» подходят с пятиматчевой победной серией в активе. На выходных подопечным Брендана Роджерса удалось пробиться в следующую стадию Кубка Англии, сломив в гостях сопротивление «Брентфорда». Интересно, что последнее поражение «Лестеру» нанёс именно «Эвертон», обыгравший соперника на его поле со счётом 2:0. Та игра состоялась 16 декабря.
    У «Лестера» в разгаре солидная победная серия, но продлить её в Ливерпуле будет очень непросто. «Ириски», как и соперник, в порядке, резервы для достижения необходимого результата у команды есть, последние очные игры в Ливерпуле проходили преимущественно под диктовку «Эвертона».
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