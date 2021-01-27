В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 2 Джастин Джеймс Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 27 Кастань Тимоти Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 3 Фофана Уэсли Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 95 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 6 Эванс Джонни Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 76 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 77

П 15 Барнс Харви Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 10 Мэддисон Джеймс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Пасы: 54 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 25 Ндиди Вилфрид Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 42

П 11 Олбрайтон Марк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 6 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 68

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

Н 17 Перес Айосе Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

З 18 Амарти Даниэль

З 21 Перейра Рикарду

З 4 Союнджу Чаглар Фолов заработано: 1 Выносы: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 13

З 33 Томас Люк

П 24 Менди Нампалис Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 48

П 20 Чудхури Хамза

П 19 Юндер Дженгиз Всего навесов: 3 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 22