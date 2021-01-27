|Эвертон
|1:1
|Лестер Сити
|
1 : 1
завершен
27 января 2021, 23:15
среда
|
Стадион Гудисон Парк
|Родригес Хамес
|1:0
|30’
|67’
|1:1
|
Тилеманс Юри
ассистент Барнс Харви
|45’
|Джастин Джеймс
|Родригес Хамес
|63’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|42’
|Менди Нампалис
|Ндиди Вилфрид
|68’
|Юндер Дженгиз
|Олбрайтон Марк
|77’
|Союнджу Чаглар
|Эванс Джонни
|Ивоби Алекс
|Холгейт Мэйсон
|80’
|Сигурдссон Гильфи
|Родригес Хамес
|85’
|Коулмен Шеймус
|Калверт-Льюин Доминик
|89’
|
|8
|Удары по воротам
|18
|
|
|2
|Удары в створ
|5
|
|
|12
|Фолы
|10
|
|
|5
|Угловые
|11
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|35%
|Владение мячом
|65%
|
|
|4
|Cэйвы
|1
|
|
|1
|Предупреждения
|1
|
У «Лестера» в последнее время всё тоже очень неплохо, ведь к игре против «Эвертона» «лисы» подходят с пятиматчевой победной серией в активе. На выходных подопечным Брендана Роджерса удалось пробиться в следующую стадию Кубка Англии, сломив в гостях сопротивление «Брентфорда». Интересно, что последнее поражение «Лестеру» нанёс именно «Эвертон», обыгравший соперника на его поле со счётом 2:0. Та игра состоялась 16 декабря.
У «Лестера» в разгаре солидная победная серия, но продлить её в Ливерпуле будет очень непросто. «Ириски», как и соперник, в порядке, резервы для достижения необходимого результата у команды есть, последние очные игры в Ливерпуле проходили преимущественно под диктовку «Эвертона».
У «Лестера» в последнее время всё тоже очень неплохо, ведь к игре против «Эвертона» «лисы» подходят с пятиматчевой победной серией в активе. На выходных подопечным Брендана Роджерса удалось пробиться в следующую стадию Кубка Англии, сломив в гостях сопротивление «Брентфорда». Интересно, что последнее поражение «Лестеру» нанёс именно «Эвертон», обыгравший соперника на его поле со счётом 2:0. Та игра состоялась 16 декабря.
У «Лестера» в разгаре солидная победная серия, но продлить её в Ливерпуле будет очень непросто. «Ириски», как и соперник, в порядке, резервы для достижения необходимого результата у команды есть, последние очные игры в Ливерпуле проходили преимущественно под диктовку «Эвертона».