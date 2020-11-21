|Айнтрахт
|1:1
|РБ Лейпциг
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1 : 1
завершен
вчера, 20:30
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Баркок Аймен
ассистент Н'Дика Обите
|1:0
|43’
|57’
|1:1
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Поульсен Юссуф
ассистент Анхелиньо
|9’
|Нкунку Кристофер
|45’
|Ольмо Даниэль
|Дурм Эрик
|48’
|Соу Джибриль
|59’
|Абрахам Давид
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Поульсен Юссуф
|Серлот Александр
|46’
|Форсберг Эмиль
|Ольмо Даниэль
|46’
|Орбан Вилли
|Упамекано Дайотчанкуль
|Кор Доминик
|Камада Дайчи
|63’
|72’
|Клюйверт Джастин
|Нкунку Кристофер
|Дост Бас
|Силва Андре
|79’
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|8
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|2
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|16
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|3
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|1
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|2
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