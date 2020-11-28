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Боруссия - Кельн
РБ Лейпциг - Арминия
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Аугсбург - Фрайбург
Штутгарт - Бавария
Боруссия - Шальке-04

Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Кельн

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    Голы
    9’ 0:1 Шкири Эльес
    ассистент Вольф Мариус
    60’ 0:2 Шкири Эльес
    Азар Торган
    ассистент Рейна Джованни     		1:2 74’
    Наказания
    29’ Шкири Эльес
    Джан Эмре 54’
    90+1’ Якобс Исмаил
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Азар Торган Менье Тома 61’
    66’ Хорн Янн-Килиан Чичос Рафаел
    Мукоко Юссуфа Брандт Юлиан 67’
    Рейна Джованни Пасслак Феликс 68’
    74’ Дрекслер Доминик Реджбекай Элвис
    90+3’ Эхизибуэ Кингсли Тильманн Ян
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 6
    		5 Удары в створ 5
    		11 Фолы 11
    		6 Угловые 2
    		2 Офсайды 0
    		68% Владение мячом 32%
    		3 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 20:54
    Ох, уж этот Шкири! Злой гений для Дортмунда. Вот именно поэтому Боруссия и не станет чемпионом Германии в этом сезоне)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 20:11
    С победой Кёльн! Вот это пощёчину получили дортмундцы. Тренер Кёльна Маркус Гиздоль выбрал правильную тактику на противостояние с Боруссией. А вот его оппонент Люсьен Фавр наоборот полностью провалил игру. Шкири оформил очень важный дубль и принес три очень нужных очков. Боруссия Дортмунд на протяжении многих лет показывает очень нестабильную игру. Руководство должно принять меры по устранению этого недостатка!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 20:04
    Вот на удивление у Дортмунда последние годы всегда банда задорная в команде,но не прёт с тренером
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 20:02
    страшно представить, чтобы кельн с зенитом сделал???
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 19:59
    Вот вам и великий Хохланд.
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 19:52
    Ну кёльнчане выдали))) Хотя лучше бы баварку обыгывали)
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 19:43
    Зашёл узнать результат... Боруссия "ты просто космос"... Фавр просто феерический... Надеюсь в Дортмунде наконец задумаются над приглашением нормального тренера, потому что я уже просто не понимаю почему они держаться за Фавра, когда есть свободные Аллегри/Марселино/Почеттино. Промахнулось руководство шмелей - надо было приглашать (и подождать полгода) Нагельсмана из Хоффи, а не сломя голову подписывать Фавра - француза устраивает борьба за 2-3 места, имея состав для борьбы за чемпионство.... =((
    ABir
    ABir
    сегодня в 19:40
    Весьма неожиданно, ничего не предвещало такого исхода
    Иван Пойлов
    Иван Пойлов
    сегодня в 19:40
      Rheinfall
      Rheinfall
      сегодня в 19:36
      Шмели продули козлам) Реально Фавра менять надо Боруссии.
      старина
      старина
      сегодня в 19:36
      Козлы показали.почему Боруссия никак не может ничего выйграть.Неумение брать запланированные очки ,вот главная проблема.Бавариия это умеет.Только непонятно,сколько можно наступать на одни и те же грабли???????
      Krasnopolskiy Aleksandr
      Krasnopolskiy Aleksandr
      сегодня в 19:25
      Да здравствует продажная команда Боруссии на которых можно не плохо заработать особенно когда они играют на своей поле и с слабой командой .
      Krasnopolskiy Aleksandr
      Krasnopolskiy Aleksandr
      сегодня в 19:14
      да какой там провал всё запланировано максимум ничья
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 19:10
      Позорники
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      сегодня в 19:03
      Опять типичный "неожиданный" провал у Фавра
      Krasnopolskiy Aleksandr
      Krasnopolskiy Aleksandr
      сегодня в 19:02
      Что ещё кто то верит в победу Боруссии ? Да это продажная команда которая играет только на брокерские компании так что вся команда поставила на свой проигрыш на своём поле и в итоги они проиграют но денег выиграют а остальные в Ж..Е
      Evgeny Moreman
      Evgeny Moreman
      сегодня в 18:56
      Козлы подкозлили ,чуял что то не так сегодня будет ,воткнул в экспресс Баварию и Боруссию ,но Баварии поставил 1х,а в Дортмунд поверил на победу поставил 😢😢😢
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      сегодня в 18:55
      "Дортмунд" все не может нормального тренера взять вместо Фавра, не надоело им еще?
      волгодон 2
      волгодон 2
      сегодня в 18:54
      однако 0-2
      С недавних пор прекратил ставить на Боруссию,как и на Челси с Интером(личный черный список))
      Слишком часто на них звезды сходились не так.
      ABir
      ABir
      сегодня в 18:47
      Что-то пошло не так
      David Young
      David Young
      сегодня в 17:02
      Победа Боруссии Дортмунд.
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