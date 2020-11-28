|
1 : 2
завершен
сегодня, 17:30
|
Стадион Сигнал Идуна Парк
|9’
|0:1
|
Шкири Эльес
ассистент Вольф Мариус
|60’
|0:2
|Шкири Эльес
|
Азар Торган
ассистент Рейна Джованни
|1:2
|74’
|29’
|Шкири Эльес
|Джан Эмре
|54’
|90+1’
|Якобс Исмаил
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Азар Торган
|Менье Тома
|61’
|66’
|Хорн Янн-Килиан
|Чичос Рафаел
|Мукоко Юссуфа
|Брандт Юлиан
|67’
|Рейна Джованни
|Пасслак Феликс
|68’
|74’
|Дрекслер Доминик
|Реджбекай Элвис
|90+3’
|Эхизибуэ Кингсли
|Тильманн Ян
|
|16
|Удары по воротам
|6
|
|
|5
|Удары в створ
|5
|
|
|11
|Фолы
|11
|
|
|6
|Угловые
|2
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|68%
|Владение мячом
|32%
|
|
|3
|Cэйвы
|4
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|