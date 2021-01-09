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РБ Лейпциг - Боруссия
Байер - Вердер
Фрайбург - Кельн
Унион - Вольфсбург
Шальке-04 - Хоффенхайм
Майнц - Айнтрахт

Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг против Боруссия

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2
61' Форсберг Эмиль (10) уходит с поля, Серлот Александр (19) вышел на поле
61' Забитцер Марсель (7) уходит с поля, Клостерманн Лукас (16) вышел на поле
 
71' Айдара Амаду (8) уходит с поля, Хван Хи-Чхан (11) вышел на поле
 
88' Поульсен Юссуф (9) уходит с поля, Самарджич Лазар (20) вышел на поле
 
89' (1:3) Серлот Александр (19)
 
30' Витсель Аксель (28) уходит с поля, Джан Эмре (23) вышел на поле
 
32' Дилейни Томас (6)
 
55' (0:1) Санчо Джейдон (7) (Ройс Марко (11))
 
69' Дилейни Томас (6) уходит с поля, Загаду Дэн-Аксель (5) вышел на поле
 
71' (0:2) Холанд Эрлинг (9) (Санчо Джейдон (7))
 
73' Аканджи Мануэль (16)
 
84' (0:3) Холанд Эрлинг (9) (Ройс Марко (11))
 
2
85' Ройс Марко (11) уходит с поля, Брандт Юлиан (19) вышел на поле
85' Санчо Джейдон (7) уходит с поля, Тиггес Штеффен (27) вышел на поле
Голы
55’ 0:1 Санчо Джейдон
ассистент Ройс Марко
71’ 0:2 Холанд Эрлинг
ассистент Санчо Джейдон
84’ 0:3 Холанд Эрлинг
ассистент Ройс Марко
Серлот Александр 1:3 89’
Наказания
32’ Дилейни Томас
73’ Аканджи Мануэль
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
30’ Джан Эмре Витсель Аксель
Серлот Александр Форсберг Эмиль 61’
Клостерманн Лукас Забитцер Марсель 61’
69’ Загаду Дэн-Аксель Дилейни Томас
Хван Хи-Чхан Айдара Амаду 71’
85’ Брандт Юлиан Ройс Марко
85’ Тиггес Штеффен Санчо Джейдон
Самарджич Лазар Поульсен Юссуф 88’
Статистика
 12 Удары по воротам 15
4 Удары в створ 6
8 Фолы 12
3 Угловые 3
0 Офсайды 2
54% Владение мячом 46%
3 Cэйвы 3
0 Предупреждения 2
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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
10 января в 11:21
скорее всего в Барсу,потому что их тренер скажет,что это голландец,а не какой то норвежец.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
10 января в 11:19
надо было у Бычков покупать этот самородок,пока стоил сущие копейки,чем испанское бревно альВАРо.Сейчас бы шли уверенно на первом месте,оставив где то позади Милан и всю прочую шелуху.Этот норвежец просто дикарь,когда к нему попадает мяч,он его сопернику практически не отдаёт. Вот даже не скажешь,что этот игрок обладает каким то изяществом, он просто Бульдозер,сметает всё на своём пути. Как он на пяточке,раскидал 4 защитников и отдал великолепный разрезающий пас и кроме этого и гол забил,закончив начатое.
Отличная бы была связка с Роналду, продать всех и купить одного! Оставить Кьезу,Кулусевски,Квадрата,Маккени.Лигта ну и Щесного, Роналду не обсуждается.
Дибалу, Моратку, Голлучи, Бедокура, АлексСандро, Рэмзи,Рабьо,Данилку и кого там ещё всех продать в Интер,Реал и Барсу или Псж.
Брулин
Брулин
09 января в 23:38
Забил, как Холланд (с)
Брулин
Брулин
09 января в 23:32
Если он всю карьеру будет такой машиной, то это уровень Месси/Роналду.
A.S.A
A.S.A ответ Q-J-G (раскрыть)
09 января в 23:25
Приветствую!
Да, Холанда многим не хватает. Парень молодец, и самое главное что дружит с головой!
A.S.A
A.S.A ответ заDOOMчивый (раскрыть)
09 января в 23:23
Надеюсь у Лёши еще все сложится
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
09 января в 23:20
Думаю Холланд перейдет в реал и загубит карьеру как азар
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 января в 23:20
сдаётся Холанд для МЮ будет не доступен,в его био, написано что Рой Кин нанёс увечья его отцу игравшего за Сити,так что розовые полосатики изучили его биографию. А вот в Сити он может отомстить,парочку покеров за матч в дубле оформить.
Q-J-G
Q-J-G ответ A.S.A (раскрыть)
09 января в 23:09
Лейпцигу не хватает Холанда)
allemz
allemz ответ заDOOMчивый (раскрыть)
09 января в 23:08
Надеюсь, батя Хохланда укажет ему правильный путь))
allemz
allemz ответ An Jo (раскрыть)
09 января в 23:07
Они как раз рады) Получили за него солидную сумму и инвестировали в 20 будущих таких же вернеров)
Вернер классический форвард с пейсом, не понимал и не понимаю, чо его так восхваляют. Ничем особо не выделяется, а то что в АПЛ никакущий за такие бабки - уже о чем-то да говорит. Немолодой уже..
Раскрутка правит футбольным бизнесом))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Gentleman.tdk (раскрыть)
09 января в 23:01
и это ещё парень не в форме. Одно должно радовать Дортмунд,да и не только,что Бавария его не заберёт,уж слишком дорог этот золотник.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ A.S.A (раскрыть)
09 января в 23:00
говорят и Лёша был бы таким,если бы не старческий Гасперинни.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 января в 22:58
Сити собираются Холланда покупать или с Месси будут нянчиться. Гнать тогда Швепса в Барсу,ну это я так, не как фан Ливерпуля,нам конечно лучше бы Месси,который бы буксовал конкурента.
Вроде бы МЮ не пригляделся этот тинейджер.а случайно,когда он прилетал в Манчестер,там не Жозе возглавлял?
После травмы,вышел поиграл и парочку упаковал и только лишь венгр помешал хиттрику. Быки смотрелись вообще беззубо.если бы не Ольмо. Первый тайм очень слабый,а второй был по живей. Забей балкан из Динамо,всё могло быть по другому.
An Jo
An Jo
09 января в 22:52
зря Лейпциг Вернера продал.
shlifen
shlifen
09 января в 22:51
На самом деле по счёту не скажешь, но это был довольно "близкий" матч. Но ровно до второго гола Дортмунда. Индивидуально конечно в БД собраны чуть более талантливые игроки, на данный момент. Банально четвёрка в атаке Холланд-Ройс-Санчо-Рейна, это вообще-то уровень борьбы за чемпионство Бундеслиги, но с тренерами как-то не везло игрокам... Холланд просто монстр, всё время заряжен на борьбу и гол. У Лейпцига беда с обороной, в центре вроде не плохо комбинируют, но сзади просто беда - атака Дортмунда минуты с 60-й тупо "запугивала" оборону "быков"... Также не понял, почему Серлот вышел только после 0-1 - похоже Нагельсман "проспал" перерыв... Лейпцигу всё также не хватает Вернера, потому ждём выход Собослаи - по идее должно помочь... А в целом - интрига в Бундеслиге всё также жива, хотя наверное опять победит Бавария =)))
A.S.A
A.S.A
09 января в 22:51
После гола Санчо игра более раскрылась...
Дортмундцы сильно зависят от Холанда, парень нереально крут и поддерживает свой уровень!
Лейпцигу чего то не хватает в важных матчах именно в Бундеслиге...могли победить и выйти в лидеры, но не вышло
Rheinfall
Rheinfall
09 января в 22:33
Отлично шмели , с победой. Холанд реально крут!
particular
particular
09 января в 22:29
БД выиграла важный бой, но уже безнадёжно проиграла войну...
Bom Bom
Bom Bom
09 января в 22:07
Ого, а ведь Лейпциг до игры виделся фаворитом. Но Боруссия в огне сегодня.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
09 января в 22:03
Холанд просто БОГ 👍 растолкал всех 8 человек не может мяч отобрать у него это просто фантастика 🔥🔥🔥
shlifen
shlifen
09 января в 21:57
Пока что матч абсолютно не разочаровывает... Весёлая игра, и объективно уже могло быть забито на пару голов больше... =)
RUPRICHT
RUPRICHT
09 января в 17:12
«Лейпциг» набрал в последнее время отличную форму и по праву считается одним из главных претендентов на титул. Сегодня он наверняка будет стремиться развить успех. В очных встречах с «Боруссией» «быки» в последние годы успеха не имеют, но именно теперь у них есть отличная возможность эту статистику улучшить – «шмели» сейчас далеки от оптимальной формы, особенно в выездных матчах.

«Лейпциг» является лучшей командой чемпионата в домашних поединках, находится в отличной форме, чего нельзя сказать о сопернике. Ссть смысл отдать предпочтение именно хозяевам.
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