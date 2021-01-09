|РБ Лейпциг
|1:3
|Боруссия
|
1 : 3
завершен
09 января 2021, 20:30
суббота
|
Стадион Ред Булл Арена
|55’
|0:1
|
Санчо Джейдон
ассистент Ройс Марко
|71’
|0:2
|
Холанд Эрлинг
ассистент Санчо Джейдон
|84’
|0:3
|
Холанд Эрлинг
ассистент Ройс Марко
|Серлот Александр
|1:3
|89’
|32’
|Дилейни Томас
|73’
|Аканджи Мануэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|30’
|Джан Эмре
|Витсель Аксель
|Серлот Александр
|Форсберг Эмиль
|61’
|Клостерманн Лукас
|Забитцер Марсель
|61’
|69’
|Загаду Дэн-Аксель
|Дилейни Томас
|Хван Хи-Чхан
|Айдара Амаду
|71’
|85’
|Брандт Юлиан
|Ройс Марко
|85’
|Тиггес Штеффен
|Санчо Джейдон
|Самарджич Лазар
|Поульсен Юссуф
|88’
|
|12
|Удары по воротам
|15
|
|
|4
|Удары в створ
|6
|
|
|8
|Фолы
|12
|
|
|3
|Угловые
|3
|
|
|0
|Офсайды
|2
|
|
|54%
|Владение мячом
|46%
|
|
|3
|Cэйвы
|3
|
|
|0
|Предупреждения
|2
|