В 1 Бюрки Роман Голов пропущено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 16 Аканджи Мануэль Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 57 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 15 Хуммельс Матс Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Перехваты: 5 Выносы: 7 Пасы: 60 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 28 Витсель Аксель Отборы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 30

П 6 Дилейни Томас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 69

З 24 Менье Тома Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 32 Рейна Джованни Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 7 Санчо Джейдон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 85

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 85

Н 9 Холанд Эрлинг Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 25 Унбехаун Лука

З 5 Загаду Дэн-Аксель Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 21

З 2 Морей Матеу

З 26 Пищек Лукаш

З 14 Шульц Нико

П 19 Брандт Юлиан Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8

П 23 Джан Эмре Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 60

Н 18 Мукоко Юссуфа