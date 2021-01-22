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4 : 2
завершен
вчера, 22:30
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Стадион Боруссия-Парк
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Эльведи Нико
ассистент Хофманн Йонас
|1:0
|11’
|22’
|1:1
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Холанд Эрлинг
ассистент Санчо Джейдон
|28’
|1:2
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Холанд Эрлинг
ассистент Санчо Джейдон
|Эльведи Нико
|2:2
|32’
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Бенсебаини Рами
ассистент Нойхаус Флориан
|3:2
|49’
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Тюрам Маркус
ассистент Нойхаус Флориан
|4:2
|78’
|Крамер Кристоф
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тюрам Маркус
|Хофманн Йонас
|65’
|Эмболо Брель
|Плеа Алассан
|70’
|Вольф Ханнес
|Штиндль Ларс
|70’
|71’
|Рейна Джованни
|Ройс Марко
|79’
|Мукоко Юссуфа
|Беллингхэм Джуд
|Херрманн Патрик
|Закариа Денис
|84’
|87’
|Тиггес Штеффен
|Морей Матеу
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|10
|Удары по воротам
|15
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|7
|Удары в створ
|7
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|9
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|1
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|4
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|0
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Но не смог он сделать чуда...
Но не смог он сделать чуда...
Облико морале ....
Облико морале ....
Боруссия выиграет))))))
Боруссия выиграет))))))
Сегодня у «шмелей» соперник еще более непростой. «Боруссия» из Менхенгладбаха находится ниже в таблице, но играет совершенно в другом стиле, чем «фарамацевты», свободного пространства будет у гостей куда меньше.
При этом по подбору игроков дортмундцы явно превосходят соперника, к тому же атакующая линия «жеребят» будет обескровлена потерей Бреела Эмболо и Маркуса Тюрама, а как показал последний матч с «Вердером», в одиночку творить Алaссан Плеа попросту не способен.
Сегодня у «шмелей» соперник еще более непростой. «Боруссия» из Менхенгладбаха находится ниже в таблице, но играет совершенно в другом стиле, чем «фарамацевты», свободного пространства будет у гостей куда меньше.
При этом по подбору игроков дортмундцы явно превосходят соперника, к тому же атакующая линия «жеребят» будет обескровлена потерей Бреела Эмболо и Маркуса Тюрама, а как показал последний матч с «Вердером», в одиночку творить Алaссан Плеа попросту не способен.