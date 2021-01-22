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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Боруссия

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Мелбет 3.37 4.09 2.04
Лига ставок 3.35 3.90 2.02
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    11' (1:0) Эльведи Нико (30) (Хофманн Йонас (23))
     
    32' (2:2) Эльведи Нико (30)
     
    49' (3:2) Бенсебаини Рами (25) (Нойхаус Флориан (32))
     
    65' Хофманн Йонас (23) уходит с поля, Тюрам Маркус (10) вышел на поле
     
    2
    70' Плеа Алассан (14) уходит с поля, Эмболо Брель (36) вышел на поле
    70' Штиндль Ларс (13) уходит с поля, Вольф Ханнес (11) вышел на поле
     
    78' (4:2) Тюрам Маркус (10) (Нойхаус Флориан (32))
     
    84' Закариа Денис (8) уходит с поля, Херрманн Патрик (7) вышел на поле
     
    89' Крамер Кристоф (6)
     
    22' (1:1) Холанд Эрлинг (9) (Санчо Джейдон (7))
     
    28' (1:2) Холанд Эрлинг (9) (Санчо Джейдон (7))
     
    71' Ройс Марко (11) уходит с поля, Рейна Джованни (32) вышел на поле
     
    79' Беллингхэм Джуд (22) уходит с поля, Мукоко Юссуфа (18) вышел на поле
     
    87' Морей Матеу (2) уходит с поля, Тиггес Штеффен (27) вышел на поле
    Голы
    Эльведи Нико
    ассистент Хофманн Йонас     		1:0 11’
    22’ 1:1 Холанд Эрлинг
    ассистент Санчо Джейдон
    28’ 1:2 Холанд Эрлинг
    ассистент Санчо Джейдон
    Эльведи Нико 2:2 32’
    Бенсебаини Рами
    ассистент Нойхаус Флориан     		3:2 49’
    Тюрам Маркус
    ассистент Нойхаус Флориан     		4:2 78’
    Наказания
    Крамер Кристоф 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тюрам Маркус Хофманн Йонас 65’
    Эмболо Брель Плеа Алассан 70’
    Вольф Ханнес Штиндль Ларс 70’
    71’ Рейна Джованни Ройс Марко
    79’ Мукоко Юссуфа Беллингхэм Джуд
    Херрманн Патрик Закариа Денис 84’
    87’ Тиггес Штеффен Морей Матеу
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 15
    		7 Удары в створ 7
    		9 Фолы 9
    		3 Угловые 7
    		0 Офсайды 1
    		42% Владение мячом 58%
    		4 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 01:04
    на Дортмунд поставил ставку...Холланд зверь конечно, нападение у жёлтых отличное, все молодые и скоростные ребята. Санчо сегодня сыграл плохо, не реализовал два хороших момента. Ройса заменить нужно было ещё раньше. фарта не хватало игрокам чёрно -жёлтых, все отскоки сегодня отлетали игрокам в белых футболках. ну и конечно у Дортмунда просто чудо вратарь🙆‍♂️ кроме первого пропущенного мяча остальные 3 на его совести, просто подвёл команду и не разу не выручил в отличие от Соммера. вобщем пару покупок в оборону и хорошего вратаря боруссии д приобрести и в лиге чемпионов они точно попортили бы нервы манчестеру сити, псж и той же баварии...только на Холланда и Санчо слишком большой спрос от топ клубов и этим летом наверняка оба пойдут на повышение
    Liver1892
    Liver1892
    сегодня в 00:52
    Холанд бился как зверюга,
    Но не смог он сделать чуда...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:49
    Владение мячом 40 - 60%, а счет 4 - 2.
    Облико морале ....
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 00:48
    Нужен нормальный тренер
    fczpkossidspb
    fczpkossidspb
    сегодня в 00:41
    Позорище сраное
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:40
    А Зенит два раза проиграл этомузанюханному Дортмунду !
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:26
    Гладбах красавцы!
    Crooclin
    Crooclin
    сегодня в 00:21
    Холанд свой дубль сделал)
    DEIVID_1
    DEIVID_1
    вчера в 23:55
    На каждого Холланда есть Нико Эльведи.
    старина
    старина
    вчера в 23:42
    Не оборона.а проходной двор....Писец просто
    Cockfighting
    Cockfighting
    вчера в 23:38
    Сильнейшая лига? Нее, не слышали! Просто играем в футбол! Я бы, если честно, не стал бы становится на пути этого викинга, такое чувство что он на последнюю шкуну опаздывает!
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 23:10
    Пол часа игры и четыре гола. Весёлый матч!
    Боруссия выиграет))))))
    старина
    старина
    вчера в 23:02
    Приветствую всех
    An Jo
    An Jo
    вчера в 23:00
    Холланд в ударе
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 23:00
    Дас машинпистолле!!!
    Liver1892
    Liver1892
    вчера в 22:42
    шмели сейчас злые, Холанд заряжен, ставлю на Дортмунд.
    drug01
    drug01
    вчера в 22:19
    Ничья
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:00
    1bear
    1bear
    вчера в 21:02
    победа хозяев или ничья
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 18:35
    «Боруссия» из Дортмунда проиграла в последнем туре «Байеру», но вряд ли есть смысл говорить о том, что «шмели» играли плохо и заслужили такой итог. При счете 1:1 команда Терзича упустила несколько убойных голевых моментов и продолжала рисковать и играть на победу, чем воспользовался в итоге «Байер», реализовав одну из многочисленных контратак.

    Сегодня у «шмелей» соперник еще более непростой. «Боруссия» из Менхенгладбаха находится ниже в таблице, но играет совершенно в другом стиле, чем «фарамацевты», свободного пространства будет у гостей куда меньше.

    При этом по подбору игроков дортмундцы явно превосходят соперника, к тому же атакующая линия «жеребят» будет обескровлена потерей Бреела Эмболо и Маркуса Тюрама, а как показал последний матч с «Вердером», в одиночку творить Алaссан Плеа попросту не способен.
    swed27
    swed27
    вчера в 11:29
    Дерби двух боруссий всегда интересно
    Borussia Mönchengladbach
    Borussia Mönchengladbach
    вчера в 10:18
    Должно быть интересно!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 07:25
    Тут исход может быть любой.
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