В 1 Бюрки Роман Голов пропущено: 4 Спасений: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 16 Аканджи Мануэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 6 Выносы: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

З 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 2 Морей Матеу Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 87

З 15 Хуммельс Матс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 5 Выносы: 3 Пасы: 99 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 22 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 79

П 19 Брандт Юлиан Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 23 Джан Эмре Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 6 Пасы: 73 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

П 7 Санчо Джейдон Ударов всего: 2 Голевые передачи: 2 Офсайды: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 11 Ройс Марко Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 71

Н 9 Холанд Эрлинг Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Хитц Марвин

З 26 Пищек Лукаш

З 14 Шульц Нико

П 8 Дахуд Махмуд

П 24 Менье Тома

П 32 Рейна Джованни Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 19

П 20 Рейньер

Н 18 Мукоко Юссуфа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 11