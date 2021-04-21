В 35 Хитц Марвин Фолов заработано: 1 Спасений: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 94

З 16 Аканджи Мануэль Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 78 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 94

З 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 94

З 26 Пищек Лукаш Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 94

З 15 Хуммельс Матс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 94

П 10 Азар Торган Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 59

П 22 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 91

П 23 Джан Эмре Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 59

П 32 Рейна Джованни Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 76

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 94

Н 9 Холанд Эрлинг Ударов всего: 6 Ударов в створ: 4 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 40 Дрляча Стефан

З 2 Морей Матеу

З 14 Шульц Нико

П 19 Брандт Юлиан Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 18

П 8 Дахуд Махмуд Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 35

П 24 Менье Тома

П 20 Рейньер Минут сыграно: 3

П 7 Санчо Джейдон Ударов всего: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 35