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2 : 0
завершен
21 апреля 2021, 21:30
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 334 - 46.1
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.5
Средний возраст: 26.6 - 27.5
Легионеров: 8 - 4
Схемы: 4-1-4-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Сигнал Идуна Парк
|Ройс Марко
|1:0
|27’
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Геррейру Рафаэль
ассистент Брандт Юлиан
|2:0
|88’
|48’
|Кнохе Робин
|Беллингхэм Джуд
|70’
|Хуммельс Матс
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Бюлтер Мариус
|Эндо Кеита
|Санчо Джейдон
|Азар Торган
|59’
|Дахуд Махмуд
|Джан Эмре
|59’
|73’
|Тойхерт Седрик
|Крузе Макс
|73’
|Шлоттербек Нико
|Кнохе Робин
|73’
|Похьянпало Йоэль
|Муса Петар
|Брандт Юлиан
|Рейна Джованни
|76’
|80’
|Гентнер Кристиан
|Прёмель Гриша
|Рейньер
|Беллингхэм Джуд
|90+1’
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|20
|Удары по воротам
|5
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|11
|Удары в створ
|1
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|12
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|3
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|1
|Cэйвы
|8
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|2
|Предупреждения
|1
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