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2 : 2
завершен
14 октября 2020, 03:30
среда
|6’
|0:1
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Лерма Джефферсон
ассистент Медина Стефан
|Видаль Артуро
|1:1(П)
|37’
|Санчес Алексис
|2:1
|41’
|90+1’
|2:2
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Фалькао Радамель
ассистент Мохика Хоан
|21’
|Санчес Давинсон
|Видаль Артуро
|29’
|Сиерральта Франсиско
|39’
|44’
|Родригес Хамес
|Диас Пауло
|80’
|Кортес Брайан
|87’
|Варгас Эдуардо
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|28’
|Альзате Стивен
|Медина Стефан
|51’
|Морелос Альфредо
|Муриэль Луис
|71’
|Фалькао Радамель
|Барриос Вильмар
|Фуэнсалида Хосе
|Пинарес Сезар
|73’
|Диас Николас
|Варгас Эдуардо
|89’
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|6
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|4
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|16
|Фолы
|18
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|1
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|1
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|2
|Cэйвы
|1
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|5
|Предупреждения
|2
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