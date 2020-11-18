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6 : 1
завершен
18 ноября 2020, 00:00
среда
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Арболеда Роберто Абель
ассистент Кайседо Мойсес
|1:0
|7’
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Мена Анхель
ассистент Арреага Хавьер
|2:0
|9’
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Эстрада Михаэль
ассистент Мена Анхель
|3:0
|32’
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Арреага Хавьер
ассистент Арболеда Роберто Абель
|4:0
|39’
|45+1’
|4:1(П)
|Родригес Хамес
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Плата Гонсало
ассистент Мена Анхель
|5:1
|78’
|Эступиньян Первис
|6:1
|90+1’
|13’
|Лерма Джефферсон
|Ибарра Алекс
|45+3’
|Перлаза Педро
|51’
|53’
|Мурильо Джейсон
|Плата Гонсало
|60’
|66’
|Куадрадо Хуан
|Йегсон Себастьян Мендес
|68’
|Плата Гонсало
|80’
|86’
|Суарес Луис Хавьер
|90’
|Фабра Франк
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Плата Гонсало
|Муньос Адольфо Алехандро
|34’
|40’
|Фабра Франк
|Диас Луис
|40’
|Суарес Луис Хавьер
|Мохика Хоан
|41’
|Барриос Вильмар
|Урибе Матеус
|41’
|Муриэль Луис
|Орехуэла Луис
|66’
|Кардона Эдвин
|Лерма Джефферсон
|Кайседо Бедер
|Ибарра Алекс
|81’
|Рохас Жоао
|Мена Анхель
|87’
|Пресиадо Анхело
|Перлаза Педро
|87’
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|14
|Удары по воротам
|10
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|9
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|17
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|5
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|1
|Cэйвы
|4
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|5
|Предупреждения
|5
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|1
|Удаления
|0
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Эквадор даже в меньшинстве вколотил последний шар Колумбии. ))
Эквадор даже в меньшинстве вколотил последний шар Колумбии. ))