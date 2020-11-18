В 22 Домингес Александер Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 96

З 4 Арболеда Роберто Абель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 96

З 14 Арреага Хавьер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 96

З 18 Перлаза Педро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 87

З 7 Эступиньян Первис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

П 5 Ибарра Алекс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 81

П 20 Йегсон Себастьян Мендес Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 96

П 23 Кайседо Мойсес Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 96

П 9 Муньос Адольфо Алехандро Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 32

П 15 Мена Анхель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 87

Н 11 Эстрада Михаэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 1 Галиндес Эрнан

В 12 Ортис Педро

З 6 Кайседо Бедер Ударов всего: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 15

П 16 Альсивар Жорди

П 17 Пресиадо Анхело Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

П 13 Рохас Жоао Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

П 10 Сорноза Жуниор

П 2 Торрес Феликс

П 21 Хулио Джохан

Н 8 Гарсес Акоста Карлос Джон