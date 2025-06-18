Кирилл Гоцук покидает «Пари НН»

Пресс-служба «Пари НН» сообщила, что защитник Кирилл Гоцук покинул команду в связи с истечением срока контракта.
32-летний футболист выступал за нижегородский клуб с начала 2020 года. Гоцук является рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей — на его счету 168 встреч, из которых 104 — в Премьер-Лиге. За время выступлений за «Пари НН» он забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
Шпилевский видимо начал наводить свои порядки в команде...
Ну-ну...
Посмотрим, что у него получится...
Сможет ли БЕЗ лидеров остаться с командой в РПЛ...
С учётом того, что денег у Пари НН практически нет, то будут брать только свободных агентов.
Ладно.
Посмотрим, какой Шпилевский Сухов...
Шпилевский видимо начал наводить свои порядки в команде...
Ну-ну...
Посмотрим, что у него получится...
Сможет ли БЕЗ лидеров остаться с командой в РПЛ...
С учётом того, что денег у Пари НН практически нет, то будут брать только свободных агентов.
Ладно.
Посмотрим, какой Шпилевский Сухов...