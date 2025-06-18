Кирилл Гоцук покидает «Пари НН»

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вчера, 11:55

Пресс-служба «Пари НН» сообщила, что защитник покинул команду в связи с истечением срока контракта.

32-летний футболист выступал за нижегородский клуб с начала 2020 года. Гоцук является рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей — на его счету 168 встреч, из которых 104 — в Премьер-Лиге. За время выступлений за «Пари НН» он забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.