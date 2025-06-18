 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кирилл Гоцук покидает «Пари НН»

вчера, 11:55

Пресс-служба «Пари НН» сообщила, что защитник Кирилл Гоцук покинул команду в связи с истечением срока контракта.

32-летний футболист выступал за нижегородский клуб с начала 2020 года. Гоцук является рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей — на его счету 168 встреч, из которых 104 — в Премьер-Лиге. За время выступлений за «Пари НН» он забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Кирилл Гоцук покидает «Пари НН»

Подписывайся в ВК
Все новости
Шпилевский: «Не считаю, что переход в „Пари НН“ — это шаг назад»
Вчера, 11:00
ОфициальноГолкипер «Родины» Корякин перешёл в «Краснодар»
Вчера, 10:31
Воробьёв — о Комличенко: «Будет рабочая конкуренция»
Вчера, 08:26
Официально«Зенит» объявил о продлении контракта с Михаилом Кержаковым
17 июня Фото
СлухиВ новом контракте Гладышева нет отступных для российских клубов
17 июня
ОфициальноМахачкалинское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Биджиевым
17 июня
 
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:17
Гоцук, по моему мнению, если НЕ системообразующий игрок команды Пари НН, то уж точно ЛИДЕР РАЗДЕВАЛКИ.
Шпилевский видимо начал наводить свои порядки в команде...
Ну-ну...
Посмотрим, что у него получится...
Сможет ли БЕЗ лидеров остаться с командой в РПЛ...
С учётом того, что денег у Пари НН практически нет, то будут брать только свободных агентов.
Ладно.
Посмотрим, какой Шпилевский Сухов...
112910415
112910415
вчера в 14:50
пропадут без него
протон
протон
вчера в 13:22
Очень зря, как мне кажется, и забивал для защитника достаточно, и лидером был
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:47
Без команды точно не останется.
матос
матос
вчера в 12:37
уезжает в Реал (Мадрид)??? )))
89asr282str2
89asr282str2
вчера в 12:15
Основной игрок команды, без него будет трудно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:12
Костолом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 