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ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2024/2025

Голкипер «Эспаньола» Гарсия выкупил свой контракт и покинул клуб

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Твой Арсен
Твой Арсен ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:40
У мамы попросил)
112910415
112910415
вчера в 15:09
сильный ход
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:08
Откуда у него 24 млн?😁🤦🏽‍♂️ При его ЗП в 3,8 тыс в неделю (198 тыс.фунтов в ГОД)
Это как Неймар когда то «выкупил свой контракт» 😂
311
311
вчера в 14:32
Выкупил свой контракт, ну да, ну да.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:03
Эспаньол без Гарсии вылетит в секунду. Так будет лучше))) такие командовали не должны быть в Примере. Хотя... Победа над Реалом удивила.
pkseu7ebvear
pkseu7ebvear
вчера в 13:47
Ради Барсы можно и забашлять
Гость
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