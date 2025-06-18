Голкипер «Эспаньола» Гарсия выкупил свой контракт и покинул клуб

Вратарь «Эспаньола» Хоан Гарсия покидает команду.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, Гарсия выкупил свой контракт, заплатив 25 млн евро.
Сообщается, что в скором времени 24-летний игрок перейдёт в «Барселону».
Вратарь «Эспаньола» Хоан Гарсия покидает команду.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, Гарсия выкупил свой контракт, заплатив 25 млн евро.
Сообщается, что в скором времени 24-летний игрок перейдёт в «Барселону».
Это как Неймар когда то «выкупил свой контракт» 😂
Это как Неймар когда то «выкупил свой контракт» 😂