Киву: «Было нелегко противостоять обороне „Монтеррея“»

Главный тренер «Интера» высказался о матче с мексиканским «Монтерреем» на групповом этапе Клубного чемпионата мира.

Первый тайм был позитивным. Хоть мы и уступали в счёте, но создали сопернику проблемы своим движением. Во втором тайме мы немного хуже стали владеть мячом, хотя всё же создали несколько моментов. Нам не хватило точности в завершающей стадии. Нужно было быстрее продвигать мяч вперед, быстрее перемещать его, но игроки выложились по полной. Было нелегко противостоять низкому блоку мексиканцев, соперник часто пытался поймать нас в офсайд.