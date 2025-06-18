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Киву: «Было нелегко противостоять обороне „Монтеррея“»

вчера, 10:18
МонтеррейЛоготип футбольный клуб Монтеррей1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о матче с мексиканским «Монтерреем» на групповом этапе Клубного чемпионата мира.

Первый тайм был позитивным. Хоть мы и уступали в счёте, но создали сопернику проблемы своим движением. Во втором тайме мы немного хуже стали владеть мячом, хотя всё же создали несколько моментов. Нам не хватило точности в завершающей стадии. Нужно было быстрее продвигать мяч вперед, быстрее перемещать его, но игроки выложились по полной. Было нелегко противостоять низкому блоку мексиканцев, соперник часто пытался поймать нас в офсайд.

«Интер» сыграл с «Монтерреем» вничью со счётом 1:1.

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9kat2aqsg2sm
9kat2aqsg2sm
вчера в 10:35
Ничья тоже результат, победы еще придут.
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