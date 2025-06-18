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Марио Фернандес тренируется в составе «Торпедо»

вчера, 11:44

Защитник Марио Фернандес уже прибыл в Москву, чтобы подписать соглашение с «Торпедо».

По информации источника, сейчас Марио тренируется вместе с футболистами московского клуба. Также ему в скором времени предстоит пройти медосмотр. Если всё пройдёт успешно, то стороны подпишут контракт сроком на 1 сезон.

Информация об интересе «Торпедо» к футболисту появилась сегодня. Фернандес находится без команды с лета прошлого года.

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Все комментарии
Николай 1
Николай 1 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 14:33
Опять тридцать четыре.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 13:34
Был легендой, а стал прости господи.
112910415
112910415
вчера в 13:10
хороший парень ...
только ведь лечиться будет всё время !
pa58vgdg9q7x
pa58vgdg9q7x
вчера в 12:45
Я думал, он уже закончил.
jkkk2ba76fkm
jkkk2ba76fkm
вчера в 12:19
Торпедо опять собирает всех пенсионеров.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:03
Опять двадцать пять...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:51
Что то в Бразилию не тянет обратно!
И супруге теперь всё нравится!
Даже с мишкой косолапым подружилась)
Вот что значит годик без финансового корыта....)
Гость
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