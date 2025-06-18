Марио Фернандес тренируется в составе «Торпедо»

Защитник Марио Фернандес уже прибыл в Москву, чтобы подписать соглашение с «Торпедо».
По информации источника, сейчас Марио тренируется вместе с футболистами московского клуба. Также ему в скором времени предстоит пройти медосмотр. Если всё пройдёт успешно, то стороны подпишут контракт сроком на 1 сезон.
Информация об интересе «Торпедо» к футболисту появилась сегодня. Фернандес находится без команды с лета прошлого года.
только ведь лечиться будет всё время !
только ведь лечиться будет всё время !
И супруге теперь всё нравится!
Даже с мишкой косолапым подружилась)
Вот что значит годик без финансового корыта....)
И супруге теперь всё нравится!
Даже с мишкой косолапым подружилась)
Вот что значит годик без финансового корыта....)