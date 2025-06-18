Марио Фернандес тренируется в составе «Торпедо»

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вчера, 11:44

Защитник уже прибыл в Москву, чтобы подписать соглашение с «Торпедо».

По информации источника, сейчас Марио тренируется вместе с футболистами московского клуба. Также ему в скором времени предстоит пройти медосмотр. Если всё пройдёт успешно, то стороны подпишут контракт сроком на 1 сезон.

Информация об интересе «Торпедо» к футболисту появилась сегодня. Фернандес находится без команды с лета прошлого года.