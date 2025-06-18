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«Атлетико» интересуется защитником «Арсенала» Зинченко

вчера, 12:16

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заинтересовал «Атлетико».

По информации источника, испанский клуб уже начал переговоры с футболистом о возможном переходе. Боссы «Атлетико» считают, что Зинченко подойдёт команде из-за его способности адаптироваться на поле и подстраиваться под разные схемы. «Арсенал» готов расстаться с украинцем за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко может оказаться в одном из топ-клубов Италии.

В сезоне-2024/25 футболист провёл за лондонцев 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 20:50
Вот футболист, которого несёт совершенно не по заслугам футбольная фортуна на своих волнах.
Приспособленец, реально не придающий команде мощи в игре.

Арсеналу здорово повезет, если удастся всучить кому-либо это чудо за 15 млн!
Видимо, не хотят стать последними пользователями ,,чуда" в ряду дураков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:29
Атлетико вряд ли подойдёт ему...
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