«Атлетико» интересуется защитником «Арсенала» Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заинтересовал «Атлетико».
По информации источника, испанский клуб уже начал переговоры с футболистом о возможном переходе. Боссы «Атлетико» считают, что Зинченко подойдёт команде из-за его способности адаптироваться на поле и подстраиваться под разные схемы. «Арсенал» готов расстаться с украинцем за 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Зинченко может оказаться в одном из топ-клубов Италии.
В сезоне-2024/25 футболист провёл за лондонцев 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Приспособленец, реально не придающий команде мощи в игре.
Арсеналу здорово повезет, если удастся всучить кому-либо это чудо за 15 млн!
Видимо, не хотят стать последними пользователями ,,чуда" в ряду дураков.
Приспособленец, реально не придающий команде мощи в игре.
Арсеналу здорово повезет, если удастся всучить кому-либо это чудо за 15 млн!
Видимо, не хотят стать последними пользователями ,,чуда" в ряду дураков.