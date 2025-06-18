«Атлетико» интересуется защитником «Арсенала» Зинченко

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вчера, 12:16

Защитник лондонского «Арсенала» заинтересовал «Атлетико».

По информации источника, испанский клуб уже начал переговоры с футболистом о возможном переходе. Боссы «Атлетико» считают, что Зинченко подойдёт команде из-за его способности адаптироваться на поле и подстраиваться под разные схемы. «Арсенал» готов расстаться с украинцем за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко может оказаться в одном из топ-клубов Италии.

В сезоне-2024/25 футболист провёл за лондонцев 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.