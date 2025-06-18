«Челябинск» встретится с «Волгарём» за право на участие в Первой лиге

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вчера, 13:17

18 июня прошло заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором было решено провести стыковые матчи за право участия в Первой лиге сезона 2025/2026.

Команда «Челябинск» встретится с астраханским «Волгарём». Об этом сообщается на официальном сайте РФС .