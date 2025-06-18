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«Челябинск» встретится с «Волгарём» за право на участие в Первой лиге

вчера, 13:17

18 июня прошло заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором было решено провести стыковые матчи за право участия в Первой лиге сезона 2025/2026.

Команда «Челябинск» встретится с астраханским «Волгарём». Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

1. Определить следующий состав участников стыковых (переходных) матчей за право участия во Всероссийском соревновании по футболу среди мужских команд Первая лига сезона 2025-2026 годов:

  • АНО ФК «Челябинск»
  • АНО СФК «Волгарь»

2. Поручить президенту/генеральному секретарю РФС, с учетом мнения ФНЛ, утвердить даты и время проведения стыковых (переходных) матчей между командами АНО ФК «Челябинск» и АНО СФК «Волгарь».

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Все комментарии
3fuunnc3fy4s
3fuunnc3fy4s
вчера в 14:55
А вот это правильно. Особенно в контексте шоу в последнем туре.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:33
    112910415
    112910415
    вчера в 13:48
    и так бывает ...
    np5dvw86pgem
    np5dvw86pgem
    вчера в 13:40
    Волгарь выйдет в пердив, а Челябинску там делать нечего
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 13:33
    Не понял , а как же голосование?
    протон
    протон
    вчера в 13:22
    Гениально
    А по какому принципу тогда Пари НН в РПЛ?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:21
    Оба неплохие клубы.
    Гость
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