«Челябинск» встретится с «Волгарём» за право на участие в Первой лиге

18 июня прошло заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором было решено провести стыковые матчи за право участия в Первой лиге сезона 2025/2026.
Команда «Челябинск» встретится с астраханским «Волгарём». Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
1. Определить следующий состав участников стыковых (переходных) матчей за право участия во Всероссийском соревновании по футболу среди мужских команд Первая лига сезона 2025-2026 годов:
- АНО ФК «Челябинск»
- АНО СФК «Волгарь»
2. Поручить президенту/генеральному секретарю РФС, с учетом мнения ФНЛ, утвердить даты и время проведения стыковых (переходных) матчей между командами АНО ФК «Челябинск» и АНО СФК «Волгарь».
А по какому принципу тогда Пари НН в РПЛ?
А по какому принципу тогда Пари НН в РПЛ?