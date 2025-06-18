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Неймар: «Я почти решился перейти во „Флуминенсе“ перед КЧМ-2025»

вчера, 09:33

Вингер «Сантоса» Неймар прокомментировал своё решение не подписывать контракт с «Флуминенсе», с которым он предварительно договорился.

Я практически принял решение перейти во «Флуминенсе» перед Клубным чемпионатом мира — это был действительно серьёзный вариант. Тем не менее я решил остаться в «Сантосе», чтобы восстановить свою физическую форму, поскольку ещё не достиг 100% готовности и хочу как можно скорее вернуться на свой уровень.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:58
надёжный
ответственный
геройский парень, короче !
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:33
А как же Европа?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:38
Почти не считается за переход...
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