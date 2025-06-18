Неймар: «Я почти решился перейти во „Флуминенсе“ перед КЧМ-2025»

Вингер «Сантоса» прокомментировал своё решение не подписывать контракт с «Флуминенсе», с которым он предварительно договорился.

Я практически принял решение перейти во «Флуминенсе» перед Клубным чемпионатом мира — это был действительно серьёзный вариант. Тем не менее я решил остаться в «Сантосе», чтобы восстановить свою физическую форму, поскольку ещё не достиг 100% готовности и хочу как можно скорее вернуться на свой уровень.