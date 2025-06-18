Голкипер «Родины» Корякин перешёл в «Краснодар»

Голкипер клуба «Родина» Александр Корякин стал игроком «Краснодара».
Контракт 23-летнего футболиста будет действовать до 30 июня 2029 года. Он будет выступать за «быков» под 16-м номером.
Ранее спортивный директор «Родины» выразил мнение, что продажа Корякина может стать рекордной в истории ФНЛ.
Было бы отличное приобретение.
А что?
23 года. Будет в январе.
Отличная реакция.
Неплох, весьма неплох на выходах.
Для его возраста - хорошая по-спортивному наглость, смелость и уверенность в себе.
Его-то не хотели приобрести?
Правда, писали, что агент ему ищет клуб за бугром, но это же - "со слов агента"..
Агенты - они такие...
Было бы отличное приобретение.
А что?
23 года. Будет в январе.
Отличная реакция.
Неплох, весьма неплох на выходах.
Для его возраста - хорошая по-спортивному наглость, смелость и уверенность в себе.
Его-то не хотели приобрести?
Правда, писали, что агент ему ищет клуб за бугром, но это же - "со слов агента"..
Агенты - они такие...
23 года , отличные параметры, если не подойдет к требованиям быков, вернее не достигнет необходимого уровня, с маржой всегда продадут.
23 года , отличные параметры, если не подойдет к требованиям быков, вернее не достигнет необходимого уровня, с маржой всегда продадут.
ФК "Краснодар" купил за 500 тыс.
ФК "Краснодар" купил за 500 тыс.