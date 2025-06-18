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Голкипер «Родины» Корякин перешёл в «Краснодар»

вчера, 10:31

Голкипер клуба «Родина» Александр Корякин стал игроком «Краснодара».

Контракт 23-летнего футболиста будет действовать до 30 июня 2029 года. Он будет выступать за «быков» под 16-м номером.

Ранее спортивный директор «Родины» выразил мнение, что продажа Корякина может стать рекордной в истории ФНЛ.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:24
Ну, не знаю, что там за Корякин из Родины, а, вот, КОКАРЕВ из Химок, это - ДА.
Было бы отличное приобретение.
А что?
23 года. Будет в январе.
Отличная реакция.
Неплох, весьма неплох на выходах.
Для его возраста - хорошая по-спортивному наглость, смелость и уверенность в себе.
Его-то не хотели приобрести?
Правда, писали, что агент ему ищет клуб за бугром, но это же - "со слов агента"..
Агенты - они такие...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:35
Если все будет хорошо , то думаю станет потом в основе выходить
протон
протон
вчера в 13:22
Поздравляю фк Краснодар и нового вратаря!!!
112910415
112910415
вчера в 13:08
так начинается путь в ПСЖ ! )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:38
По меркам нынешних цен Краснодар совершил супер сделку - 500 тыс. Евро.
23 года , отличные параметры, если не подойдет к требованиям быков, вернее не достигнет необходимого уровня, с маржой всегда продадут.
Шуnя771
Шуnя771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 11:35
Стоимость на transfermarkt: 150 тыс €,
ФК "Краснодар" купил за 500 тыс.
pmg2s6caappr
pmg2s6caappr
вчера в 11:28
Стоит пожелать голкиперу стать новой звездой чемпионата.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:37
И за сколько его продали?
Гость
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