Шпилевский: «Не считаю, что переход в „Пари НН“ — это шаг назад»

1750233617

вчера, 11:00

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал подписание контракта с клубом.

На вопрос, считает ли он, что переход к нижегородцам — это шаг назад в карьере, специалист ответил:

Я довольно молодой тренер, но у меня уже есть определённый опыт, кое-что я увидел, поработал в европейских чемпионатах. Так что знаю все плюсы и минусы. Для меня важен проект, его суть. Можно сделать три шага вперёд, а потом попасть не в тот момент, не в ту среду и коллектив и откатиться на 10 шагов назад. У меня собственный путь. На данном этапе я принял решение о переходе в «Пари НН». И рад, что сделал этот выбор.

Шпилевский официально занял должность главного тренера команды 16 июня. Ранее белорусский специалист в течение трёх лет работал в кипрском «Арисе», с которым выиграл в 2023 году чемпионат и Суперкубок Кипра.