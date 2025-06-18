 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Шпилевский: «Не считаю, что переход в „Пари НН“ — это шаг назад»

вчера, 11:00

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал подписание контракта с клубом.

На вопрос, считает ли он, что переход к нижегородцам — это шаг назад в карьере, специалист ответил:

Я довольно молодой тренер, но у меня уже есть определённый опыт, кое-что я увидел, поработал в европейских чемпионатах. Так что знаю все плюсы и минусы. Для меня важен проект, его суть. Можно сделать три шага вперёд, а потом попасть не в тот момент, не в ту среду и коллектив и откатиться на 10 шагов назад. У меня собственный путь. На данном этапе я принял решение о переходе в «Пари НН». И рад, что сделал этот выбор.

Шпилевский официально занял должность главного тренера команды 16 июня. Ранее белорусский специалист в течение трёх лет работал в кипрском «Арисе», с которым выиграл в 2023 году чемпионат и Суперкубок Кипра.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноГолкипер «Родины» Корякин перешёл в «Краснодар»
Вчера, 10:31
Воробьёв — о Комличенко: «Будет рабочая конкуренция»
Вчера, 08:26
Официально«Зенит» объявил о продлении контракта с Михаилом Кержаковым
17 июня Фото
СлухиВ новом контракте Гладышева нет отступных для российских клубов
17 июня
ОфициальноМахачкалинское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Биджиевым
17 июня
ОфициальноЗащитник Лео Гогличидзе покидает «Ахмат»
17 июня
 
Сортировать
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 20:57
Это не Шпилевский недавно ещё ,,Челси" тренировал?
Или ,,Тоттенхэм"? Точно не помню...
Кто подскажет?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:29
Мне кажется, Шпилевский так уважает себя, что не может удержаться и откровенно любуется собой со стороны. У Валерия Карпина появился серьёзный конкурент. Слишком активное общение со СМИ пора пресекать. Пусть этим занимается пресс-служба. А вот Алексею лучше думать о футболе.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:29
Это два шага назад... пердив на горизонте ещё никто не отменял...
wsbg69t7jqu4
wsbg69t7jqu4
вчера в 11:24
Шаг назад будет в конце наступающего сезона.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:15
Он щас чего хочешь скажет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 