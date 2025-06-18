Футбольный клуб «Химки» прекращает своё существование

Подмосковные «Химки» приостанавливают свою деятельность.
В официальном телеграм-канале команды написано следующее:
Принято непростое решение — приостановить деятельность футбольного клуба «Химки» в его текущем виде. Наша команда работала с полной самоотдачей. Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности — вынужденный, но взвешенный шаг.
«Химки» покинули Российскую Премьер-Лигу из-за того, что им не удалось получить лицензию на участие.
Там смотреть не на что, одни дармоеды, тратящие бюджеты.
Там смотреть не на что, одни дармоеды, тратящие бюджеты.
Клуб призрак.
Клуб призрак.