 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футбольный клуб «Химки» прекращает своё существование

вчера, 13:18

Подмосковные «Химки» приостанавливают свою деятельность.

В официальном телеграм-канале команды написано следующее:

Принято непростое решение — приостановить деятельность футбольного клуба «Химки» в его текущем виде. Наша команда работала с полной самоотдачей. Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности — вынужденный, но взвешенный шаг.

«Химки» покинули Российскую Премьер-Лигу из-за того, что им не удалось получить лицензию на участие.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Челябинск» встретится с «Волгарём» за право на участие в Первой лиге
Вчера, 13:17
Официально«Пари НН» сыграет в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги
16 июня
Официально«Форте» из Таганрога прекратил существование
16 июня
Вторая команда московского «Динамо» вышла в группу «Золото» Второй лиги
15 июня
Во время матча Второй лиги во Владивостоке погасла мачта освещения
15 июня
Официально«Волгарь» предложил провести стыки с «Челябинском» за выход в Первую лигу
15 июня
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:01
позже заявятся в третью лигу
Сп62
Сп62
вчера в 20:52
Непонятно, а на что они (руководство клуба) расчитывали?
ce757fa6fzbk
ce757fa6fzbk
вчера в 20:30
Особо никто и не кручинится от этого.
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
вчера в 20:25
Я против, что бы клубы существовали на бюджетные деньги. Лучше в массовый спорт вкладываться.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:16
Не они первые, не они последние.
Old16
Old16
вчера в 18:12
Ура товарищи , свершилось !
8qw6md7j6zzs
8qw6md7j6zzs
вчера в 18:07
Спартак перестал содержать свой фарм-клуб и вот результат.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:27, ред.
Пользователю Вилару. Верный - заголовок. Но клубу так горько от случившегося, что они не могут поверить в произошедшее, потому и решили таким способом "смягчить" последствия катастрофы. Нисколько не преувеличиваю. Если болельщики немного погорюют, посудачат где - нибудь в пивной и в конце концов успокоятся, то для всех работников клуба произошедшее является катастрофой.
я из Химок
я из Химок
вчера в 16:25
Как не обидно, но, финансы рулят! Садыгов слил своë слово в унитаз. Интересно, кто-же его сынка к себе, теперь, возьмëт? Надеюсь Химки вскоре возродятся!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:30
Случилось то, что должно было случиться
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:29
Кому вообще нужны клубы РПЛ ниже топ 6-7?
Там смотреть не на что, одни дармоеды, тратящие бюджеты.
mwn25yzbvqu7
mwn25yzbvqu7
вчера в 14:58
Обычно читаю подобные новости с грустью. Но не в этот раз.
Vilar
Vilar
вчера в 14:44
"прекращает" и "приостанавливают" - по-русски, совершенно разные слова. кто пишет заголовки?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:53
Садыгов,ты не хозяин своих слов.Впредь не разбрасывайся ими.Клуб тебе верил.
em3tjgvdv6yg
em3tjgvdv6yg
вчера в 13:46
Где же сдесь спортиный принцип! И вообще отношение к футболу для этой исторической подмосковной команды со стороны Воробьёва и разных организаций!!!
112910415
112910415
вчера в 13:45
как ни болела, а всё же умерла ... (
протон
протон
вчера в 13:27
так и сохранили бы. но выгоднее банкротство
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:21
Если не напоминать про Химки, то о них никто и вспоминать не будет.
Клуб призрак.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:21
"В сложившихся условиях пауза в деятельности — вынужденный, но взвешенный шаг." - Раньше не досуг - всё взвесить было?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 