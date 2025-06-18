Футбольный клуб «Химки» прекращает своё существование

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вчера, 13:18

Подмосковные «Химки» приостанавливают свою деятельность.

В официальном телеграм-канале команды написано следующее:

Принято непростое решение — приостановить деятельность футбольного клуба «Химки» в его текущем виде. Наша команда работала с полной самоотдачей. Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности — вынужденный, но взвешенный шаг.

«Химки» покинули Российскую Премьер-Лигу из-за того, что им не удалось получить лицензию на участие.