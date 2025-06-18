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Медведев: «В приоритетном списке Батракова у нас не было»

вчера, 13:09

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев поделился своими мыслями о планах команды на летнее трансферное окно.

Главное не количество новичков, а качество. Мы следим за всеми игроками, но в приоритетном списке Батракова у нас не было.

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17 июня
 
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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 20:41
Батраков в Зените? Не представляю его там! Футболист слишком ,,сырой" для этой команды. Сколько их таких ,,односезонных" талантов сгинуло в Питере, исчезали из рядов перспективных!?
Нет, надо ещё поиграть 2-3 года в своем клубе на более- менее достойном уровне, а вот потом и видно станет, кто он в футболе...
Надо, чтобы не зазвучало ,,жизнь удалась" и застой с последующим снижением в мастерстве.
lotsman
lotsman
вчера в 14:44
Батракова в Зенит сватал его Агент при помощи журналистов.)
v3erpdkyzhyb
v3erpdkyzhyb
вчера в 14:38
Батраков распиаренный игрок на год-два.
112910415
112910415
вчера в 14:11
повезло парню
ym7ck927b86c
ym7ck927b86c
вчера в 13:41
Они больше по бразильцам предпочитают
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:37
Если бы качество было важнее количества - то не было бы привезено 26 бразильцев.....в последние годы....
А было бы 3-4.....но дельных....
Халк и Малком.....в зачёт....
Остальные - "Соколы Семака".......
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:22
А мну не париться с прогнозами, как и поисками двадцати бочонков Ермака с серебром или золотишком Колчака на Байкале (или в Байкале)
От переживаний можно заикой стать....
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:21
Ну ладно , Александр - не было , так не было - верим на слово...)
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