Медведев: «В приоритетном списке Батракова у нас не было»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев поделился своими мыслями о планах команды на летнее трансферное окно.
Главное не количество новичков, а качество. Мы следим за всеми игроками, но в приоритетном списке Батракова у нас не было.
Нет, надо ещё поиграть 2-3 года в своем клубе на более- менее достойном уровне, а вот потом и видно станет, кто он в футболе...
Надо, чтобы не зазвучало ,,жизнь удалась" и застой с последующим снижением в мастерстве.
Нет, надо ещё поиграть 2-3 года в своем клубе на более- менее достойном уровне, а вот потом и видно станет, кто он в футболе...
Надо, чтобы не зазвучало ,,жизнь удалась" и застой с последующим снижением в мастерстве.
А было бы 3-4.....но дельных....
Халк и Малком.....в зачёт....
Остальные - "Соколы Семака".......
А было бы 3-4.....но дельных....
Халк и Малком.....в зачёт....
Остальные - "Соколы Семака".......
От переживаний можно заикой стать....
От переживаний можно заикой стать....