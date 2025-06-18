АПЛ опубликовала календарь на сезон 2025/26

Английская Преьмер-Лига опубликовала календарь на сезон 2025/26.
Чемпионат стартует 15 августа 2025 года, а завершится 24 мая 2026-го.
Расписание 1-го тура чемпионата Англии:
15 августа, пятница
22:00. «Ливерпуль» — «Борнмут»
16 августа, суббота
14:30. «Астон Вилла» — «Ньюкасл»
17:00. «Брайтон» — «Фулхэм»
17:00. «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»
17:00. «Сандерленд» — «Вест Хэм»
17:00. «Тоттенхэм» — «Бёрнли»
19:30. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
17 августа, воскресенье
16:00. «Челси» — «Кристал Пэлас»
18:30. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
18 августа, понедельник
22:00. «Лидс Юнайтед» — «Эвертон»