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АПЛ опубликовала календарь на сезон 2025/26

вчера, 12:07

Английская Преьмер-Лига опубликовала календарь на сезон 2025/26.

Чемпионат стартует 15 августа 2025 года, а завершится 24 мая 2026-го.

Расписание 1-го тура чемпионата Англии:

15 августа, пятница

22:00. «Ливерпуль» — «Борнмут»

16 августа, суббота

14:30. «Астон Вилла» — «Ньюкасл»

17:00. «Брайтон» — «Фулхэм»

17:00. «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»

17:00. «Сандерленд» — «Вест Хэм»

17:00. «Тоттенхэм» — «Бёрнли»

19:30. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

17 августа, воскресенье

16:00. «Челси» — «Кристал Пэлас»

18:30. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

18 августа, понедельник

22:00. «Лидс Юнайтед» — «Эвертон»

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:28
Удачи Ливерпулю в новом походе! Глядя на трансферы очень хорошая возможность защитить титул
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:36
Практически 80 % матчей очень интересные. От чего и такой доход у клубов Апл.
4r36nh9hymdf
4r36nh9hymdf
вчера в 12:15
Честно говоря абсолютно все равно кто с кем и когда.
Гость
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