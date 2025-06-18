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Иностранцы смогут покинуть клубы из Израиля без компенсации

вчера, 13:41

ФИФА рассматривает возможность разрешить иностранным игрокам из чемпионата Израиля расторгать контракты без компенсации, как это уже было сделано для лиг России и Украины после февраля 2022 года.

Если конфликт с Ираном продолжится, израильские клубы могут столкнуться с серьёзными финансовыми потерями, поскольку легионеры, желающие покинуть страну по соображениям безопасности, смогут сделать это без каких-либо выплат — при условии, что такое решение будет утверждено Международной федерацией футбола.

Стоит отметить, что клуб «Хапоэль Беэр-Шева» уже сообщил о намерении португальца Юри Медейруша покинуть команду.

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