Врач «Динамо»: «Тюкавин вернётся в сентябре»

1750235528

вчера, 11:32

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о сроках восстановления нападающего после травмы.

Ещё весной говорил, что у Кости Тюкавина всё идёт по плану. Как и планировали, придерживаемся возвращения в сентябре. Его восстановление проходит по оптимистичному сценарию.

Форвард получил травму в начале марта во время матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

В конце мая московский клуб продлил контракт с Тюкавиным до лета 2030 года.