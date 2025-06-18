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Врач «Динамо»: «Тюкавин вернётся в сентябре»

вчера, 11:32

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о сроках восстановления нападающего Константина Тюкавина после травмы.

Ещё весной говорил, что у Кости Тюкавина всё идёт по плану. Как и планировали, придерживаемся возвращения в сентябре. Его восстановление проходит по оптимистичному сценарию.

Форвард получил травму в начале марта во время матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

В конце мая московский клуб продлил контракт с Тюкавиным до лета 2030 года.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:32
Доброго Здоровья, drug!
Радостного мало, до сентября будет сыгранно более двадцати процентов игр, а в нападении у Динамо дефицит качественных кадров. По сути дела один Гладышев, Маухуб не оправдывает возлагаемых на него надежд, Боков ещё пока себя никак не проявил, так что срочно нужен остро атакующий, результативный нападающий под поставленные руководством на сезон задачи. Возможно Сергеев бы подошёл на ближайшее время, а может прикупить кого-то из легионеров, благо вакансии под них после ухода Бальбуэны и Дасы в Динамо имеются.
Болейте за своих, а не против чужих!
d8h6tza2pq68
d8h6tza2pq68
вчера в 12:27
Только здоровья Тюкавину и скорейшего возвращения на поле.
drug01
drug01
вчера в 11:37
Это уже радует особенно Карпина!!!
Гость
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