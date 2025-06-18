Корякин: «О контракте с „Краснодаром“ узнал, когда готовился к свадьбе»

Голкипер «Краснодара» Александр Корякин высказался о своём переходе в команду.
Об интересе со стороны «Краснодара» узнал в конце сезона. Потом всё продолжилось уже в отпуске, когда я был в Санкт-Петербурге и готовился к свадьбе. Всё это было вперемешку, но мои эмоции нельзя передать словами. В «Родину» я пришёл ещё совсем молодым, голодным до игр и побед. Хочется сказать огромное спасибо моим тренерам за тот вклад и силы, которые они вложили в меня.
Сегодня было официально объявлено о подписании контракта Корякина с краснодарским клубом.
Им, судя по всему, на службе только карманные фонарики выдают, которыми особо не навоюешь.
Вот и разводят они руками в недоумении. Мол, а что мы тут можем сделать?.
Тут сперва парк оборудования обновлять надо. Закупать новые рентген-аппараты. Прогонять всех через обязательную флюрографию, чтобы отделить агнцев от кoзлищ. А уж потом джедайскими мечами махать.
Техническая революция нужна, вопщем.
Но тут, по ходу, всё как всегда. Низы не могут, Верхи не хотят.
Им, судя по всему, на службе только карманные фонарики выдают, которыми особо не навоюешь.
Вот и разводят они руками в недоумении. Мол, а что мы тут можем сделать?.
Тут сперва парк оборудования обновлять надо. Закупать новые рентген-аппараты. Прогонять всех через обязательную флюрографию, чтобы отделить агнцев от кoзлищ. А уж потом джедайскими мечами махать.
Техническая революция нужна, вопщем.
Но тут, по ходу, всё как всегда. Низы не могут, Верхи не хотят.