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Корякин: «О контракте с „Краснодаром“ узнал, когда готовился к свадьбе»

вчера, 13:39

Голкипер «Краснодара» Александр Корякин высказался о своём переходе в команду.

Об интересе со стороны «Краснодара» узнал в конце сезона. Потом всё продолжилось уже в отпуске, когда я был в Санкт-Петербурге и готовился к свадьбе. Всё это было вперемешку, но мои эмоции нельзя передать словами. В «Родину» я пришёл ещё совсем молодым, голодным до игр и побед. Хочется сказать огромное спасибо моим тренерам за тот вклад и силы, которые они вложили в меня.

Сегодня было официально объявлено о подписании контракта Корякина с краснодарским клубом.

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протон
протон ответ introvert pofigist (раскрыть)
вчера в 14:59, ред.
Красиво!) Лучше и не скажешь. Настроение поднялось) В общем нужна фотоссесия с гамма излучением )
112910415
112910415
вчера в 14:19
вот невесте-то радость !
introvert pofigist
introvert pofigist ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:49
Проблема в том, что никаких сильных прожекторов с ультрафиолетом у местных Хранителей просто нет.
Им, судя по всему, на службе только карманные фонарики выдают, которыми особо не навоюешь.
Вот и разводят они руками в недоумении. Мол, а что мы тут можем сделать?.

Тут сперва парк оборудования обновлять надо. Закупать новые рентген-аппараты. Прогонять всех через обязательную флюрографию, чтобы отделить агнцев от кoзлищ. А уж потом джедайскими мечами махать.

Техническая революция нужна, вопщем.
Но тут, по ходу, всё как всегда. Низы не могут, Верхи не хотят.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:43
Свадебный подарок от Краснодара - Получилось красиво - Молодые должно быть счастливы!
Гость
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