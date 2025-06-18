Корякин: «О контракте с „Краснодаром“ узнал, когда готовился к свадьбе»

Голкипер «Краснодара» высказался о своём переходе в команду.

Об интересе со стороны «Краснодара» узнал в конце сезона. Потом всё продолжилось уже в отпуске, когда я был в Санкт-Петербурге и готовился к свадьбе. Всё это было вперемешку, но мои эмоции нельзя передать словами. В «Родину» я пришёл ещё совсем молодым, голодным до игр и побед. Хочется сказать огромное спасибо моим тренерам за тот вклад и силы, которые они вложили в меня.