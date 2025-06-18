Трансфер тер Штегена в «Галатасарай» находится под угрозой срыва

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вчера, 10:53

Переход вратаря «Барселоны» в «Галатасарай» может не состояться.

Турецкий клуб не планирует выкупать голкипера, а вместо этого предложил немцу расторгнуть контракт с «Барселоной», чтобы подписать его на правах свободного агента.

При этом «Галатасарай» готов выплачивать тер Штегену только половину его нынешней зарплаты в каталонском клубе.