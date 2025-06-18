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Трансфер тер Штегена в «Галатасарай» находится под угрозой срыва

вчера, 10:53

Переход вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена в «Галатасарай» может не состояться.

Турецкий клуб не планирует выкупать голкипера, а вместо этого предложил немцу расторгнуть контракт с «Барселоной», чтобы подписать его на правах свободного агента.

При этом «Галатасарай» готов выплачивать тер Штегену только половину его нынешней зарплаты в каталонском клубе.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 12:23
Менять Барселону на Галатасарай - затея тухлая.
Если клуб хочет экономить на игроке, которого хочет при этом сделать одним из творцов успеха - зачем такой клуб? Плати много, больше чем можешь.
Не нравится - играй в свой турции без перспектив как было десятки лет. Наглость убогих коммерсов зашкаливает намного сильнее их же беспросветной бесперспективности.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:40
Зря Тер Штеген начал показывать характер в таком возрасте. Ему не хватало уважения? Теперь этого уважения совсем не будет. Барселона в Испании одна, а Тер Штегенов много. Плохое он устроил себе окончание карьеры.
Гость
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