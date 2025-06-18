Трансфер тер Штегена в «Галатасарай» находится под угрозой срыва

Переход вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена в «Галатасарай» может не состояться.
Турецкий клуб не планирует выкупать голкипера, а вместо этого предложил немцу расторгнуть контракт с «Барселоной», чтобы подписать его на правах свободного агента.
При этом «Галатасарай» готов выплачивать тер Штегену только половину его нынешней зарплаты в каталонском клубе.
Если клуб хочет экономить на игроке, которого хочет при этом сделать одним из творцов успеха - зачем такой клуб? Плати много, больше чем можешь.
Не нравится - играй в свой турции без перспектив как было десятки лет. Наглость убогих коммерсов зашкаливает намного сильнее их же беспросветной бесперспективности.
Если клуб хочет экономить на игроке, которого хочет при этом сделать одним из творцов успеха - зачем такой клуб? Плати много, больше чем можешь.
Не нравится - играй в свой турции без перспектив как было десятки лет. Наглость убогих коммерсов зашкаливает намного сильнее их же беспросветной бесперспективности.