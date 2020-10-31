В 13 Облак Ян Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 15 Савич Стефан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 62 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 23 Триппьер Киран Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 2 Хименес Хосе Отборы: 1 Выносы: 5 Пасы: 46 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 22 Эрмосо Марио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 20 Витоло Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 89

П 6 Коке Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

П 14 Льоренте Маркос Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 16 Эррера Эктор Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 80 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

Н 10 Корреа Анхель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 86

Н 7 Фелиш Жоау Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Пенальти не забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

З 12 Лоди Ренан

З 3 Санчес Ману

З 29 Санчес Рикард

З 18 Фелипе Пасы: 1 Минут сыграно: 1

П 11 Лемар Тома Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

П 5 Торрейра Лукас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

Н 27 Камельо Серхио

Н 30 Карабинайте Херман