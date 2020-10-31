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1 : 3
завершен
сегодня, 20:30
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Стадион Эль Садар
|43’
|0:1(П)
|Фелиш Жоау
|69’
|0:2
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Фелиш Жоау
ассистент Корреа Анхель
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Будимир Анте
ассистент Гарсиа Рубен
|1:2
|80’
|88’
|1:3
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Торрейра Лукас
ассистент Триппьер Киран
|Эррера Серхио
|42’
|72’
|Коке
|91’
|Льоренте Маркос
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Торро Лукас
|Ойер
|59’
|Кике Барха
|Энрик Гальего
|68’
|Будимир Анте
|Адриан Лопес
|68’
|Торрес Роберто
|Хони
|68’
|Видаль Начо
|Ронкалья Факундо
|84’
|85’
|Торрейра Лукас
|Фелиш Жоау
|86’
|Лемар Тома
|Корреа Анхель
|90’
|Фелипе
|Витоло
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|8
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|6
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|12
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|2
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|3
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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