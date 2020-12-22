Реал Сосьедад

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0 : 2
завершен
вчера, 21:45
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Стадион Аноэта
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 1
|49’
|0:1
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Эрмосо Марио
ассистент Карраско Янник
|74’
|0:2
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Льоренте Маркос
ассистент Карраско Янник
|16’
|Савич Стефан
|29’
|Эрмосо Марио
|Ле Норман Робин
|29’
|66’
|Ньигес Сауль
|Элустондо Ариц
|80’
|Исак Александер
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Ньигес Сауль
|Корреа Анхель
|Меркеланс Мартин
|Барренетчеа Андер
|66’
|Исак Александер
|Виллиан Жозе
|66’
|72’
|Кондогбиа Жоффре
|Лемар Тома
|Элустондо Ариц
|Горосабель Андони
|75’
|Баутиста Хон
|Порту
|75’
|Лопес Роберто
|Сильва Давид
|75’
|87’
|Лоди Ренан
|Карраско Янник
|87’
|Коста Диего
|Суарес Луис
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|6
|Удары по воротам
|8
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|1
|Удары в створ
|3
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|20
|Фолы
|17
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|5
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|0
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|1
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|3
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