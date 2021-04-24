В 1 Куртуа Тибо Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 5 Варан Рафаэль Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 74 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

З 2 Карвахаль Даниэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 68

З 3 Милитао Эдер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 6 Начо Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 22 Иско Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 68

П 14 Каземиро Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 77

Н 11 Асенсио Марко Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 77

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Н 25 Родриго Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 59

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 12 Марсело Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 22

З 19 Одриосола Альваро Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 22

П 30 Аррибас Серхио

П 31 Бланко Антонио Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 13

Н 7 Азар Эден Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 13

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 31