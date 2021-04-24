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0 : 0
завершен
24 апреля 2021, 22:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 430 - 99.3
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.5
Средний возраст: 28.2 - 29.1
Средний рост: 182.1 - 180.2
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:00
|Иско
|35’
|90+3’
|Морон Лоренцо
|90+3’
|Браво Клаудио
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Винисиус Жуниор
|Родриго
|59’
|59’
|Руибал Айтор
|Хоакин
|Одриосола Альваро
|Карвахаль Даниэль
|68’
|Марсело
|Иско
|68’
|Азар Эден
|Асенсио Марко
|77’
|Бланко Антонио
|Модрич Лука
|77’
|80’
|Морон Лоренцо
|Борха Иглесиас
|80’
|Хуанми
|Лайнес Диего
|88’
|Карвалью Вильям
|Гуардадо Андрес
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|17
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|13
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|8
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|2
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|2
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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Посмотрим че там с ЛЧ получится, туманно все в Мадриде становится...
Посмотрим че там с ЛЧ получится, туманно все в Мадриде становится...
В прошлом сеезоне, Реал взял чемпионство благодаря двум факторам:
1. расхлябленной Барселоне.
2. поймавшего кураж Куртуа , выташившего многие игры Реала в одиночку.
В прошлом сеезоне, Реал взял чемпионство благодаря двум факторам:
1. расхлябленной Барселоне.
2. поймавшего кураж Куртуа , выташившего многие игры Реала в одиночку.
Понимаю ;)
Понимаю ;)
Реалу никогда не хватало стабильности, оттого много упущенных чемпионств в Ла лиге.
И последнее чемпионство Реала, скорее было благодаря, чем вопреки.
Нынешний Атлетико не показывает чемпионскую игру, и поэтому чемпионом станет Барселона.
Реалу никогда не хватало стабильности, оттого много упущенных чемпионств в Ла лиге.
И последнее чемпионство Реала, скорее было благодаря, чем вопреки.
Нынешний Атлетико не показывает чемпионскую игру, и поэтому чемпионом станет Барселона.
Хорошая новость-Реал не пропускает уже четыре матча
Ждём Челси,нам нужен выход в финал лч!
Хорошая новость-Реал не пропускает уже четыре матча
Ждём Челси,нам нужен выход в финал лч!
Но ещё ничего не ясно.
Барселоне предстоит сразиться в гостях с Вильяреалом.. соперник очень серьёзный
Но ещё ничего не ясно.
Барселоне предстоит сразиться в гостях с Вильяреалом.. соперник очень серьёзный