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Реал - Бетис
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Вальядолид - Кадис
Валенсия - Алавес

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Бетис

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья) Бетис
Реал
0 : 0
завершен
24 апреля 2021, 22:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 430 - 99.3
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.5
Средний возраст: 28.2 - 29.1
Средний рост: 182.1 - 180.2
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
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Бетис
Испания. Примера 2020/2021, 32 тур
Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.666.71
Фонбет Live! 6.70 1.18 17.00
Мелбет 1.51 4.61 6.67
    Еще
     
    35' Иско (22)
     
    59' Родриго (25) уходит с поля, Винисиус Жуниор (20) вышел на поле
     
    2
    68' Карвахаль Даниэль (2) уходит с поля, Одриосола Альваро (19) вышел на поле
    68' Иско (22) уходит с поля, Марсело (12) вышел на поле
     
    2
    77' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Азар Эден (7) вышел на поле
    77' Модрич Лука (10) уходит с поля, Бланко Антонио (31) вышел на поле
     
    59' Хоакин (17) уходит с поля, Руибал Айтор (24) вышел на поле
     
    2
    80' Борха Иглесиас (9) уходит с поля, Морон Лоренцо (16) вышел на поле
    80' Лайнес Диего (20) уходит с поля, Хуанми (7) вышел на поле
     
    88' Гуардадо Андрес (18) уходит с поля, Карвалью Вильям (14) вышел на поле
     
    2
    90+3' Морон Лоренцо (16)
    90+3' Браво Клаудио (25)
    Наказания
    Иско 35’
    90+3’ Морон Лоренцо
    90+3’ Браво Клаудио
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Винисиус Жуниор Родриго 59’
    59’ Руибал Айтор Хоакин
    Одриосола Альваро Карвахаль Даниэль 68’
    Марсело Иско 68’
    Азар Эден Асенсио Марко 77’
    Бланко Антонио Модрич Лука 77’
    80’ Морон Лоренцо Борха Иглесиас
    80’ Хуанми Лайнес Диего
    88’ Карвалью Вильям Гуардадо Андрес
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 6
    		5 Удары в створ 2
    		17 Фолы 13
    		8 Угловые 2
    		2 Офсайды 2
    		57% Владение мячом 43%
    		2 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    goalaktika
    goalaktika
    25 апреля в 20:10
    Потерчли важные очки. И возможно, решающие
    Шуnя771
    Шуnя771
    25 апреля в 10:51
    Без трех ведущих игроков...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    25 апреля в 09:42
    Печальный для сливочных результат.
    112910415
    112910415
    25 апреля в 09:34
    опять интрига оживает
    Garrincha58
    Garrincha58
    25 апреля в 08:53
    за что Реал должен получать в Суперлиге особый статус если он и в ЛаЛиге не может обыграть середнячков
    CSKA2012
    CSKA2012
    25 апреля в 08:37
    Бетис достоин супер лиги ))))
    No problems
    No problems
    25 апреля в 08:21
    Проехал поезд с кубком ЛЛ.
    Посмотрим че там с ЛЧ получится, туманно все в Мадриде становится...
    burlone
    burlone
    25 апреля в 08:12
    Важные очки потеряны, но ничего, конкурентам ещё играть между собой. Главное сейчас что бы с суперлигой срослось
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    25 апреля в 08:04
    А Челси это не Бетис
    Ми Ша
    Ми Ша
    25 апреля в 04:57
    Обидно конечно, но золото чемпионата разыгрывается не только в очных противостояниях с Атлетико/Барселона, а в большинстве своём победами в таких матчах, против крепкого среднего соперника. К команде в целом по сезону вопросов нет, все играют на своём максимуме. Требовать большего от Асенсио, Родриго, Винисиуса уже не вижу смысла... Команде спасибо за самоотдачу и удачи в оставшихся играх!
    RR117
    RR117 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
    25 апреля в 04:16
    Сорри, не правильно выразился.
    В прошлом сеезоне, Реал взял чемпионство благодаря двум факторам:
    1. расхлябленной Барселоне.
    2. поймавшего кураж Куртуа , выташившего многие игры Реала в одиночку.
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ RR117 (раскрыть)
    25 апреля в 01:56
    Вы имеете в виду, что эти 10 побед подряд в том сезоне были «вопреки»? :)
    Понимаю ;)
    Ислам0926
    Ислам0926
    25 апреля в 01:39
    Настоящии Реал это Бетис а мадридский так себе
    Dauletbek
    Dauletbek ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    25 апреля в 01:28
    Как поклонник Барсы скажу, что ещё до половины турнира, я думал о том, что Атлетико станет чемпионом. И до сих пор думаю, что у них больше шансов стать чемпионом, чем у Барсы. Но если Барса станет чемпионом буду только рад.
    allemz
    allemz ответ da da da (раскрыть)
    25 апреля в 00:57, ред.
    А Барсе?) Сами не лучше
    RR117
    RR117
    25 апреля в 00:49, ред.
    Реал в своем вечном репертуаре. Может громить сильного соперника, а потом проиграть клубу из Сеунды.
    Реалу никогда не хватало стабильности, оттого много упущенных чемпионств в Ла лиге.
    И последнее чемпионство Реала, скорее было благодаря, чем вопреки.

    Нынешний Атлетико не показывает чемпионскую игру, и поэтому чемпионом станет Барселона.
    da da da
    da da da
    25 апреля в 00:47
    ну какая им суперлига?))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    25 апреля в 00:38
    Реал потерял всё,чемпион наверно не знаю кто, но не Реал и не Атлетико,значит Барселона
    Dauletbek
    Dauletbek
    25 апреля в 00:08
    Челси сейчас аккуратно играет, оборона хорошая. Из ничего практически получает победу.
    ESPANOL
    ESPANOL
    25 апреля в 00:06
      Vector-B B
      Vector-B B
      25 апреля в 00:05
      Куртуа подарил очко,так лучше звучит
      NOVA
      NOVA
      25 апреля в 00:02, ред.
      где голы? опять реализация хромает!! нельзя терять очки, вернуть надо было 1ую строчку!! ждемс теперь поражения матрасов и барсы!! ну а с такой игрой как играть с челси будут интересно, хотя может сэкономили силы в этом матче? ну удачи и победы конечно над челси!!
      faneng
      faneng
      25 апреля в 00:02
      Все, прощай чемпионство. Но мне не жаль Реал, с таким президентом каши не сваришь. Теперь еще Челси проиграют.
      БАРСА месси
      БАРСА месси
      24 апреля в 23:54
      С Севильи пусть за 3место поборется 😂😂😂😂😂😂😂
      Bom Bom
      Bom Bom
      24 апреля в 23:54
      Счет по игре. Разбазаривает Реал свое преимущество, шансы в чемпионской борьбе снижаются
      eleven LC
      eleven LC
      24 апреля в 23:54
      Плохая новость-Реал потерял два очка
      Хорошая новость-Реал не пропускает уже четыре матча
      Ждём Челси,нам нужен выход в финал лч!
      Dauletbek
      Dauletbek
      24 апреля в 23:53
      Ничья заслуженная
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      24 апреля в 23:53
      Очень радует результат этого матча)
      Но ещё ничего не ясно.
      Барселоне предстоит сразиться в гостях с Вильяреалом.. соперник очень серьёзный
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
      24 апреля в 23:39
      Пусть лучше Бетис, им очень нужны очки.
      Dauletbek
      Dauletbek
      24 апреля в 23:38
      Ну Бетис держись, главная звезда сборной Бельгии вышел на поле
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