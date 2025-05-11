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«Факел» уступил «Локомотиву» и досрочно вылетел из РПЛ

вчера, 18:32
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Факел» минимально проиграл «Локомотиву» в матче 28-го тура РПЛ (0:1).

Единственный гол в матче забил нападающий Дмитрий Воробьёв на 22-й минуте.

После этой игры «Факел» занимает 16-е место в чемпионате России, у коллектива 16 очков. Команда досрочно покинула Российскую Премьер-Лигу. «Локомотив» находится 6-й строчке (49 баллов).

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Все комментарии
gorets004
gorets004
сегодня в 00:26
лучше бы вылетели никому не нужные Химки с Оренбургом. команды с болельщиками Меньше чем в 2 лиге.
100лет
100лет
вчера в 22:34
Ждем Балтику
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:18
Факелу можно выдохнуть и отдыхать, играя последние туры в своё удовольствие.)
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:46
К сожалению Факел на выход! Болелы этого не заслуживали!Но что поделать это футбол
Vilar
Vilar
вчера в 19:17
Шалимов должен продолжить работать: впереди "хорошая" перспектива - вторая лига.
протон
протон
вчера в 18:50
12 голов за 28 туров - потушили факел абсолютно по делу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:43
Посмотрел внимательно игру. Факел выглядел обреченно. И на этом фоне хваленая ж\д юная поросль в виде ярко крашеного блондина, "непроходимого" Погостнова и иных звездочек выглядела достаточно уныло. Если бы не Пиняев, то трудно по игре судить было бы кто стоит на вылет. Тоскливо опустил команду Мишаня Галакионов.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:41
Сожалею ли я о вылете Факела в ФНЛ?
Сразу сложно ответить.
Меня всегда подкупала бескомпромисность воронежцев на поле, желание борьбы...
Но, вот, с мастерством у игрочишек и взаимопониманием - полный швах.
Для ФНЛ и сойдёт, а для сохранения "прописки" в РПЛ, как оказалось, одной ЯРОСТИ мало.
Даже подачи в штрафную Локомотива, который прижался к своим воротам и отчаянно желал о сохранении минимального преимущества, были какие-то "косоногие".
Что, этот элемент Шалимов и Ко не отрабатывали на тренировках?
В общем, всё справедливо.
Пусть технику в ФНЛ улучшают,тогда - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ СНОВА В РПЛ!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:33, ред.
Ну вот, ударненько, план перевыполнили. но ещё две игры всё равно заставят отыграть. Эх, кто бы что не говорил а всякие автобусы в пердив провожать отдельный вид удовольствия)
Гость
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