«Факел» уступил «Локомотиву» и досрочно вылетел из РПЛ

«Факел» минимально проиграл «Локомотиву» в матче 28-го тура РПЛ (0:1).
Единственный гол в матче забил нападающий Дмитрий Воробьёв на 22-й минуте.
После этой игры «Факел» занимает 16-е место в чемпионате России, у коллектива 16 очков. Команда досрочно покинула Российскую Премьер-Лигу. «Локомотив» находится 6-й строчке (49 баллов).
Сразу сложно ответить.
Меня всегда подкупала бескомпромисность воронежцев на поле, желание борьбы...
Но, вот, с мастерством у игрочишек и взаимопониманием - полный швах.
Для ФНЛ и сойдёт, а для сохранения "прописки" в РПЛ, как оказалось, одной ЯРОСТИ мало.
Даже подачи в штрафную Локомотива, который прижался к своим воротам и отчаянно желал о сохранении минимального преимущества, были какие-то "косоногие".
Что, этот элемент Шалимов и Ко не отрабатывали на тренировках?
В общем, всё справедливо.
Пусть технику в ФНЛ улучшают,тогда - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ СНОВА В РПЛ!
Сразу сложно ответить.
Меня всегда подкупала бескомпромисность воронежцев на поле, желание борьбы...
Но, вот, с мастерством у игрочишек и взаимопониманием - полный швах.
Для ФНЛ и сойдёт, а для сохранения "прописки" в РПЛ, как оказалось, одной ЯРОСТИ мало.
Даже подачи в штрафную Локомотива, который прижался к своим воротам и отчаянно желал о сохранении минимального преимущества, были какие-то "косоногие".
Что, этот элемент Шалимов и Ко не отрабатывали на тренировках?
В общем, всё справедливо.
Пусть технику в ФНЛ улучшают,тогда - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ СНОВА В РПЛ!