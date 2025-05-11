«Факел» уступил «Локомотиву» и досрочно вылетел из РПЛ

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вчера, 18:32

«Факел» минимально проиграл «Локомотиву» в матче 28-го тура РПЛ (0:1).

Единственный гол в матче забил нападающий Дмитрий Воробьёв на 22-й минуте.

После этой игры «Факел» занимает 16-е место в чемпионате России, у коллектива 16 очков. Команда досрочно покинула Российскую Премьер-Лигу. «Локомотив» находится 6-й строчке (49 баллов).