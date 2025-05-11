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Анчелотти: «Не будем забывать, что у „Реала“ травмированы пять защитников»

вчера, 20:49
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал проигрыш команды в матче 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (3:4).

Не стоит забывать, что у нас отсутствуют пять защитников, это важно учитывать. У нас было две возможности сравнять счет на 4:4. Результат, конечно, неудовлетворительный, но команда боролась до последнего момента. Это было последнее Эль Класико в этом сезоне, и теперь мы должны удачно завершить чемпионат. Остались три матча, и наша цель — выиграть их все.

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Все комментарии
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
сегодня в 04:35
В этом и ошибка папы.. Надо было забыть и играть.. Как сделала Барса после отвала в 120 минут в Милане под дождём.. Постарел папа.. Но болтать любит больше, чем смактать "леденцы".. ☝️🤭
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:16
По моей позиции - Чуть не так. Мой ответ был - потому что так случается в этом сезоне. Стечение обстоятельств. Может, статистика опровергнет, но в целом и общем реал играет ХУЖЕ барсы в этом сезоне. Но за счет таких средств все же добился удовлетворительного результата - второй в примере и в восьмерке в европе. Вероятно, ЕСТЬ причины, почему в ЭТОМ сезоне так. А вот сезоном ранее реал был заметно успешнее барсы по трофеям, не помню что там с личными так как я не какой то прям особый болельщик барсы (хотя она мне импонирует с эпохи ривалдо), но было ощущение, что и по игре реал если и уступал кому в европе, то, может, только разве что МС с ПСЖ.
fxeafkhjqf98
fxeafkhjqf98
вчера в 23:11
Проходной двор в защите был у обоих команд
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:06
Что с Тер Штегеном, вроде уже выздоровел или поляк уже стал основным вратарем команды. На пенсию его надо отправить обратно, а не контракт продлевать...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:49
Анчелотти забыл что большие кадровые потери у всех больших клубов.
Баварии примеру, но Компани привел команду к чемпионству.
а еще....у Реала было много времени изменит ситуацию с составом.
купить любого, а не стоять в зале ожиданий, пока игроки не станут своб. агентами.
п.с.
Барса играла после 120 мин изнурительного матча на Сан Сиро.
у Реала было много времени изменит ситуацию..... и так далее
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:47
Флик второй тренер в истории Барсы , кто начал с 4 побед в первых Эль Класико.
первый был Гварлиола.
баркал за поздравления.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:39
У барселонских спроси. Думаю они подтвердят.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:36
Думаешь?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:33
Мимо, Витя. На сей раз намного мимо ты пальнул.))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:26
Да-да, это уже было, про Брандта, который, точно, что-нибудь придумал бы...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Как пишут в детективах:"Убийца всегда возвращается на место преступления"...🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Incredulous
Incredulous ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:24, ред.
Не стоит делать жертву из папы Карло. Да, он оказался в трудном положении с травмированными почти всеми защитниками, но это не отменяет отсутствие какого-либо вменяемого рисунка игры весь сезон, полного отсутствия дисциплины в команде, и упёртости или упрямости, называйте как угодно, которая стоила нам всех четырёх поражений с Барселоной, и поражения в Ла Лиге и Кубке Испании. А былые заслуги, на то и былые, что были в прошлом, и их никто не отменял, и болельщики Реала будут всегда благодарны Анчи за них, но это никак не может оправдывать провального сезона сегодня.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:20
Анчи, Дорогой!!! У Барселоны травмирован Кунде, который всех твоих пятерых защитников ценней!!! Интер пусть деве Марии молится, что француза в ответке не было и Яма один весь матч мячик тащил!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:12
Одним словом-Реал не чемпион...
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:10
Вот я одного понять не могу. Если у Реала такие большие проблемы в обороне, зачем играть низким блоком? Зачем тогда папа Карло играет от защиты? Ведь игра низким блоком предполагает большую нагрузку именно на опорную и оборонительную линии. И где здесь логика, когда Анчелотти жалуется на проблемы с пятью травмированными защитниками, и при этом выстраивает схему, где основная нагрузка идёт именно на линию защиты, когда защитники находятся под постоянным давлением и прессингом соперника. Причём это не работает от слова совсем три матча подряд, и на четвёртый Анчелотти повторяет всё по новой. Это как назвать, упрямство, твердолобость или просто пофигизм. Я понимаю, что виноват здесь не только папа Карло, а и руководство клуба во главе с Пересом, которые в критический момент не соизволили усилиться защитниками в межсезонье. Но всё же, наступать уже в четвёртый раз на одни и те же грабли, - это как минимум не нормально для такого опытного тренера как Анчелотти.
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:10
Так плохо по результату Реал с Барсой не играл со времён Гвардиолы 2009-10 гг
Надеюсь Хаби Алонсо изменит эту неприятную тенденцию
А пока что Барселону с победой в чемпионате Испании
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:03
Анчелотти проиграл 5 Эль-Классико Флику. 4 официальных + 1 товарищеский. Его конечно не уволят после сегодняшнего матча, как ранее говорили журналюги, которым лишь бы что-то написать...В этом нет смысла. Ему дадут возможность завершить сезон.
Capral
Capral
вчера в 20:58
Сегодня, да, а в прошлых встречах, что было? Надо достойно уйти и начать новую работу. Такие сезоны случаются иногда, надо пережить и двигаться дальше. Но две последние игры с Барсой можно занести в актив.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:57
Ну это да, полностью отсутствовали основные защитники.
Имея такие проблемы на протяжении всего сезона, Анчи неплохо готовил команду. Плюс не забываем, что Мбаппе привёз Перес, а у Карло были другие приоритеты. А по итогу все беды скинули на него одного.
Я могу ошибаться, но мне кажется, что с такими капризными звездами Анчи справится лучше, чем условный Алонсо, но это чисто мое мнение.
протон
протон
вчера в 20:57, ред.
Сочувствую ему. По факту его крайним сделали, Перес зажал зимой купить топовых защитников, хотя уже тогда был полный лазарет, и папа Карло был вынужден играть теми что есть. В итоге человек для Реала столько сделал, а теперь его шельмуют, забыв былое...
Победителей не любят, им завидуют. Если ты побеждаешь, то готовься к тому, что найдутся недоброжелатели и завистники. Анчи сделал очень многое для Реала.
Гость
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