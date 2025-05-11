Анчелотти: «Не будем забывать, что у „Реала“ травмированы пять защитников»

Главный тренер «Реала» прокомментировал проигрыш команды в матче 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (3:4).

Не стоит забывать, что у нас отсутствуют пять защитников, это важно учитывать. У нас было две возможности сравнять счет на 4:4. Результат, конечно, неудовлетворительный, но команда боролась до последнего момента. Это было последнее Эль Класико в этом сезоне, и теперь мы должны удачно завершить чемпионат. Остались три матча, и наша цель — выиграть их все.