Анчелотти: «Не будем забывать, что у „Реала“ травмированы пять защитников»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал проигрыш команды в матче 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (3:4).
Не стоит забывать, что у нас отсутствуют пять защитников, это важно учитывать. У нас было две возможности сравнять счет на 4:4. Результат, конечно, неудовлетворительный, но команда боролась до последнего момента. Это было последнее Эль Класико в этом сезоне, и теперь мы должны удачно завершить чемпионат. Остались три матча, и наша цель — выиграть их все.
Имея такие проблемы на протяжении всего сезона, Анчи неплохо готовил команду. Плюс не забываем, что Мбаппе привёз Перес, а у Карло были другие приоритеты. А по итогу все беды скинули на него одного.
Я могу ошибаться, но мне кажется, что с такими капризными звездами Анчи справится лучше, чем условный Алонсо, но это чисто мое мнение.
Имея такие проблемы на протяжении всего сезона, Анчи неплохо готовил команду. Плюс не забываем, что Мбаппе привёз Перес, а у Карло были другие приоритеты. А по итогу все беды скинули на него одного.
Я могу ошибаться, но мне кажется, что с такими капризными звездами Анчи справится лучше, чем условный Алонсо, но это чисто мое мнение.