Фанаты «Реала» встретили команду у тренировочной базы после игры с «Барсой»

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сегодня, 00:19

По информации источника, группа фанатов «сливочных» собралась в Вальдебебасе, чтобы выразить недовольство результатами команды. На базу клуба вызвали полицию.

Перед приездом автобусом команды охрана сняла баннер с надписью «Позор». Когда футболисты покидали территорию на своих автомобилях, некоторые зрители выкрикивали оскорбления, но также раздавались аплодисменты в адрес отдельных игроков.

«Реал» уступил «Барселоне» в 35-м туре Ла Лиги (3:4).