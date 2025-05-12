Фанаты «Реала» встретили команду у тренировочной базы после игры с «Барсой»

По информации источника, группа фанатов «сливочных» собралась в Вальдебебасе, чтобы выразить недовольство результатами команды. На базу клуба вызвали полицию.
Перед приездом автобусом команды охрана сняла баннер с надписью «Позор». Когда футболисты покидали территорию на своих автомобилях, некоторые зрители выкрикивали оскорбления, но также раздавались аплодисменты в адрес отдельных игроков.
«Реал» уступил «Барселоне» в 35-м туре Ла Лиги (3:4).
Когда берёшь титулы, тебя носят на руках)
Когда результат отсутствует, то закидывают помидорами.
Когда берёшь титулы, тебя носят на руках)
Когда результат отсутствует, то закидывают помидорами.