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Фанаты «Реала» встретили команду у тренировочной базы после игры с «Барсой»

сегодня, 00:19
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

По информации источника, группа фанатов «сливочных» собралась в Вальдебебасе, чтобы выразить недовольство результатами команды. На базу клуба вызвали полицию.

Перед приездом автобусом команды охрана сняла баннер с надписью «Позор». Когда футболисты покидали территорию на своих автомобилях, некоторые зрители выкрикивали оскорбления, но также раздавались аплодисменты в адрес отдельных игроков.

«Реал» уступил «Барселоне» в 35-м туре Ла Лиги (3:4).

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Все комментарии
qy2mtrvtk269
qy2mtrvtk269
сегодня в 06:16
В Испании всегда кипят бурные страсти вокруг любимых клубов.
ABir
ABir
сегодня в 05:27
Вполне заслуженно
adekvat
adekvat
сегодня в 03:31
Пришел черепах, с ним неудачи перешли с ПСЖ на Реал.
b2v8r57uq9wb
b2v8r57uq9wb
сегодня в 03:05
Им явно было о чём поговорить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:14
Клуб для фанатов, болельщиков))) эти наемники миллионеры за клуб не переживают. Завтра будут целовать эмблему на футболке саудовского клуба или МЛС. И им без разницы. Как без разницы, что Васкеса поливают грязью.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:07
Таков футбол 🤷‍♂️
Когда берёшь титулы, тебя носят на руках)
Когда результат отсутствует, то закидывают помидорами.
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
сегодня в 00:55
Все - на вечеринку.. В Швецию.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣🥂
Гость
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