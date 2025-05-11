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«Аль-Хиляль» надеется подписать Бруну Фернандеша этим летом

вчера, 20:04

«Аль-Хиляль» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Саудовская команда активно изучает возможность его трансфера. Президент «Аль-Хиляля» Фахад Бин Саад Бин Нафель встретился с агентами игрока в Лондоне, где они обсудили детали проекта клуба.

После этого представители Фернандеша направились в Эр-Рияд для переговоров о трехлетнем контракте. На данный момент футболист не принял окончательного решения.

Сообщается, что годовая зарплата в диапазоне 30-35 млн евро могла бы стать весомым аргументом, однако официального предложения пока не поступало.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:05
Да кого они только не хотят подписать?)
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