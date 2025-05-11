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«Ноттингем Форест» упустил победу над «Лестером»

вчера, 18:18
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест2 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Ноттингем Форест» и «Лестер» сыграли вничью в матче 36-го тура АПЛ (2:2).

На 16-й минуте Конор Коуди вывел гостей вперед. На 25-й Морган Гиббс-Уайт восстановил равенство в счете. «Ноттингем» вышел вперед на 56-й минуте усилиями Криса Вуда. «Лестер» смог отыграться на 81-й минуте после точного удара Факундо Буананотте.

После этой игры «Ноттингем Форест» идет на 7-м месте (62 очка), «Лестер» находится на 19-й строчке (22 пункта).

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Источник: soccer.ru
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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:20
лесники сильно сдали, хотя шансы на ЛЧ место все же остаются
azkan
azkan
вчера в 18:31
Пути всевышнего неисповедимы)
Челси проиграл свой важный матч, а Лестер помогает синим оставаться на 5 месте.
А если еще в конце реализовали свои моменты вообще было бы тортик для Челси)))
Гость
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